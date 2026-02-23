यौन शोषण के आरोपों पर शंकराचार्य के समर्थन में उतरे अनुयायी, मठ में भावुक हुईं महिलाएं

शंकारचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर अब उनके अनुयायियों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है. वाराणसी स्थित शंकारचार्य में मठ में मिलने पहुंची महिलाएं अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों पर भावुक हो गईं और इसे साजिश बताया. उन्होंने कहा कि गौ-हत्या के लिए आवाज उठाना और सत्ता के खिलाफ बोलना उन्हें महंगा पड़ गया. यही नहीं उन्होंने कहा जो ये आरोप लगा रहा उस पर खुद पहले से कई संगीन आरोप हैं.

मठ में एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ज्यादातर महिलाएं भावुक हो गयीं और रोने लगीं. उनके मुताबिक वे पिछले 15 से 20 सालों से मठ में आ रहीं हैं कभी इस तरह की कोई बात नहीं देखी. शंकराचार्य जी पर इतना घिनौना आरोप नहीं लगाना चाहिए था. ये कल्पना से भी परे आरोप हैं.

मठ में सुबह-शाम आगंतुकों से मिलते हैं शंकराचार्य

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मठ में अपने भक्तों से मिलते हैं और उनके धार्मिक सवालों के जबाब देते हैं. आज भी करीब आधा दर्जन महिलाएं उनसे मिलने पहुंचीं थीं और सभी उन पर लगे आरोपों से बेहद आहत हैं. एक महिला ने कहा कि ऐसा संत इस समय पूरी दुनिया में नहीं है. इस तरह के आरोप लगाने से पहले हजार बार सोचना चाहिए था. बताया कि स्वामी जी के पास 20 साल से आ रहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं देखा. वे पानी की तरह पारदर्शी हैं. हम कभी ये आरोप नहीं स्वीकारेंगे.

क्या है पूरा मामला ?

यहां बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रय्गाराज की विशेष पाक्सो कोर्ट में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है. ये शिकायत आशुतोष ब्रह्मचारी ने की है. आरोप उनके शिष्य मुकुंदानंद पर भी हैं. आरोप लगा गया है कि माघ मेले के दौरान बच्चों का शोषण किया गया. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज कर ली गयी है और जांच जारी है. जबकि शंकाराचार्य ने सभी आरोपों को नकारते हुए इसे साजिश बताया है.