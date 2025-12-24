उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला पढ़ा-लिखा युवक चोरी की वारदातों में शामिल निकला. कस्बा बनत स्थित सरकारी अस्पताल में 8 दिसंबर की रात हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

बताया गया है कि पुलिस ने जांच के दौरान इस मामले में आसिफ और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार किया, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती मेडिकल उपकरण, दवाइयां और घटना में इस्तेमाल कार बरामद की गई.

गर्लफ्रेंड के लिए चोर बन गया शख्स

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में शामली एएसपी को बताया कि उसकी तीन गर्लफ्रेंड हैं, वह 4 हजार डेली कमाता हूं, फिर भी उनके शौक पूरे नहीं होते. गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज का बोझ ने फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाले को शातिर चोर बना दिया है.

पुलिस आरोपियों के खिलाफ कर रही कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी आसिफ, गांव भाजू का रहने वाला है और बनत क्षेत्र में फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाता था. गर्लफ्रेंड की बढ़ती डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज के दबाव में आकर उसने अपराध का रास्ता चुन लिया. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

बिजली की तार चुराने वाले 4 बदमाशों को पकड़ा

उधर, बीते दिनों शामली जनपद के झिंझाना थाना पुलिस ने बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था. इस मामले में दो आरोपी पुलिस की गोली लगने की वजह से घायल हुए थे. पुलिस ने बदमशों के कब्जे से अवैध असलहा, चोरी का तांबा, बिजली का तार और एक कार बरामद की है.

