CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- 'बबुआ 12 बजे उठते थे, चाचा-भतीजे नौकरी बेचते थे'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती दौरे के दौरान जिले को 396 करोड़ रुपये की लागत वाली 83 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इन परियोजनाओं में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है.

इस दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और पूरे पंडाल में "जय श्रीराम" व "योगी-योगी" के नारे गूंजते रहे.

सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब "बबुआ" मुख्यमंत्री थे, तब कानून व्यवस्था बदहाल थी और थानों पर गुंडों का कब्जा रहता था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में "पर्ची और खर्ची" का खेल चलता था. चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली में लगी रहती थी.

पारदर्शी भर्ती और कानून व्यवस्था का किया दावा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए जेल ही सही जगह है. बलरामपुर में हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

ODOP से बदल रही श्रावस्ती की तस्वीर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले श्रावस्ती की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास के साथ रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है.

मुख्यमंत्री के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले श्रावस्ती की धरती से उन्होंने विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया.