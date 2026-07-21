INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- 'बबुआ 12 बजे उठते थे, चाचा-भतीजे नौकरी बेचते थे'

CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- 'बबुआ 12 बजे उठते थे, चाचा-भतीजे नौकरी बेचते थे'

सीएम योगी ने श्रावस्ती को 396 करोड़ की 83 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. कार्यक्रम में सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

Written By : अम्मार रिजवी |  Updated at : 21 Jul 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती दौरे के दौरान जिले को 396 करोड़ रुपये की लागत वाली 83 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इन परियोजनाओं में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है.

इस दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और पूरे पंडाल में "जय श्रीराम" व "योगी-योगी" के नारे गूंजते रहे.

सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना

विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि जब "बबुआ" मुख्यमंत्री थे, तब कानून व्यवस्था बदहाल थी और थानों पर गुंडों का कब्जा रहता था. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में "पर्ची और खर्ची" का खेल चलता था. चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली में लगी रहती थी.

पारदर्शी भर्ती और कानून व्यवस्था का किया दावा

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए जेल ही सही जगह है. बलरामपुर में हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.

ODOP से बदल रही श्रावस्ती की तस्वीर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिने जाने वाले श्रावस्ती की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास के साथ रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है.

मुख्यमंत्री के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले श्रावस्ती की धरती से उन्होंने विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया.

और पढ़ें
Published at : 21 Jul 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Shravasti News UP NEWS Yogi Adityanath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- 'बबुआ 12 बजे उठते थे, चाचा-भतीजे नौकरी बेचते थे'
CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- 'बबुआ 12 बजे उठते थे, चाचा-भतीजे नौकरी बेचते थे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा: 'भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ' योजना, कैबिनेट की मंजूरी
प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा: 'भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ' योजना, कैबिनेट की मंजूरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'2017 से पहले किसान करता था आत्महत्या', बहराइच में CM योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला
'2017 से पहले किसान करता था आत्महत्या', बहराइच में CM योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का पहला बयान, कहा- हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को...
दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम योगी का पहला बयान, कहा- हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को...
Advertisement

वीडियोज

Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
इंडिया
'इसमें हमें न...', CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के विरोध में लगी याचिका, दिल्ली HC ने दिया कुछ ऐसा जवाब
'इसमें हमें न...', CJP प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज के विरोध में लगी याचिका, दिल्ली HC ने दिया कुछ ऐसा जवाब
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget