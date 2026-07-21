अखिलेश यादव ने मनाया खरगे का जन्मदिन, सपा अध्यक्ष की बधाई में INDIA गंठबंधन के लिए भी खास संदेश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फोटो शेयर कर मल्लिकार्जुन खरगे के स्वस्थ, दीर्घ और सार्थक जीवन की कामना की. अखिलेश का यह संदेश विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक सौहार्द और INDIA गठबंधन की एकजुटता का संकेत माना जा रहा है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने संदेश में लिखा कि "हम सब के बड़े और परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और स्वस्थ-सार्थक जीवन के लिए अनंत शुभकामनाएं." उन्होंने कहा कि खरगे का जीवन 'सेकुलर' और 'डेमोक्रेटिक' सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति समर्पित रहा है और यह हर सच्चे देशभक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

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'संविधान हमारी ढाल, खरगे का संकल्प हमारी ताकत'

सपा प्रमुख ने अपने संदेश में संविधान की अहमियत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संविधान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, उसी प्रकार मल्लिकार्जुन खरगे का अडिग संकल्प और दृढ़ व्यक्तित्व भी इन मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने खरगे के सार्वजनिक जीवन और उनके संघर्ष को लोकतंत्र के लिए प्रेरणादायी बताया.

'एक है INDIA' से दिया राजनीतिक संदेश

अपने संदेश के अंत में अखिलेश यादव ने "एक है INDIA!" लिखकर विपक्षी INDIA गठबंधन की एकता का संदेश भी दिया. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल जन्मदिन की शुभकामना नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के बीच एकजुटता का सार्वजनिक संकेत भी है. ऐसे समय में जब राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी एकता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, अखिलेश का यह संदेश राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है.

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