INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिशन-27 को लेकर निषाद पार्टी की अहम बैठक, संजय निषाद बोले- 403 विधानसभा सीटों पर है तैयारी

मिशन-27 को लेकर निषाद पार्टी की अहम बैठक, संजय निषाद बोले- 403 विधानसभा सीटों पर है तैयारी

UP Assembly Election 2027: यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में निषाद पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सोशल मीडिया के से जुड़े वर्कर को बुलाकार चुनावी कार्ययोजना पर चर्चा की गई.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 21 Jul 2026 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दलीय तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार दल आधुनिक तकनीक से जुड़कर चुनावी माहौल बनाने की तैयारी में हैं. इसे लेकर लखनऊ में निषाद पार्टी की बैठक आयोजित हुई, सोशल मीडिया के निषाद पार्टी से जुड़े वर्कर को बुलाया गया और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने खुद उनकी स्थिति को जाना और चुनावी कार्ययोजना पर चर्चा किया.

निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने दावा किया कि 403 विधानसभा पर उनकी तैयारी है और इसके लिए उन्होंने बड़ा नेटवर्क तैयार किया है. इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी महिला मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा प्रभारी, युवा मोर्चा अध्यक्ष, युवा मोर्चा प्रभारी, इसके साथ ही हर विधानसभा में आईटी सोशल मीडिया प्रभारी तैनात किए हैं. दस कैडर और 100 से ज्यादा पदाधिकारी हर विधानसभा में है. जहां निषाद बाहुल्य ग्राम सभा में पार्टी डेली मेसेज देता है.

चुनाव को लेकर हर दल तैयारी करता है और निषाद पार्टी भी अपनी तैयारी को धार दे रही है, लेकिन इस बार जीती नहीं बल्कि हारी हुई सीट की डिमांड इनकी पहली प्राथमिकता होगी. निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि 16 हारी सीट मिली थी, जिसमें 11 जीतकर दिया हूं. आगे और भी हारी सीट मिलेगी तो जिताकर दूंगा.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही मोदी सरकार? अखिलेश यादव ने इशारों में बता दी वजह!

छोटे दल सोशल मीडिया को लेकर डटे हैं मैदान में

इस बार जमीन पर चुनाव से पहले सोशल वार शुरू हो गया है. सोशल मीडिया का सहारा लेकर राजनीतिक दल, जनता तक पहुंचने के साथ ही, विरोधी दल पर निशाना साधने के बड़े माध्यम के तौर पर भी ले रही है. लिहाजा तैयारियों के क्रम में अब छोटे दल भी इसे लेकर मैदान में डटे हैं. निषाद पार्टी भी इस तरह की बैठक के माध्यम से चुनाव को साधने के प्रयास में है.

AIMIM चीफ ओवैसी की शर्तों पर अखिलेश के करीबी नेता का पलटवार, B-टीम की छवि सुधारने की दी नसीहत

Published at : 21 Jul 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS संजय निषाद LUCKNOW NEWS UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 को लेकर निषाद पार्टी की अहम बैठक, संजय निषाद बोले- 403 विधानसभा सीटों पर है तैयारी
मिशन-27 को लेकर निषाद पार्टी की अहम बैठक, संजय निषाद बोले- 403 विधानसभा सीटों पर है तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को झटका, राहुल गांधी- प्रियंका को मिला अखिलेश यादव का साथ, पहुंचे धरना स्थल
AAP की उम्मीदों को झटका, राहुल गांधी- प्रियंका को मिला अखिलेश यादव का साथ, पहुंचे धरना स्थल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने मनाया खरगे का जन्मदिन, सपा अध्यक्ष की बधाई में INDIA गंठबंधन के लिए भी खास संदेश
अखिलेश यादव ने मनाया खरगे का जन्मदिन, सपा अध्यक्ष की बधाई में INDIA गंठबंधन के लिए भी खास संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- 'बबुआ 12 बजे उठते थे, चाचा-भतीजे नौकरी बेचते थे'
CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा- 'बबुआ 12 बजे उठते थे, चाचा-भतीजे नौकरी बेचते थे'
Advertisement

वीडियोज

Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘प्रधान, शाह और पीएम मोदी दें इस्तीफा’, पीएम आवास के बाहर रातभर चलेगा राहुल का धरना, मान-मनौव्वल की कोशिश नाकाम
‘प्रधान, शाह और पीएम मोदी दें इस्तीफा’, पीएम आवास के बाहर रातभर चलेगा राहुल का धरना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा सीएम योगी होंगे या नहीं? पंकज चौधरी ने दिए ये संकेत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
इंडिया
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश    
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget