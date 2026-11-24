आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई सत्ता के खिलाफ हैं. मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है. आजम खान वरिष्ठ नेता है उन्हें अपनी पार्टी को संभालने के लिए इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं. मेरे और उनके संबंध इतने खराब नहीं है.

सपा नेता आजम खान ने चंद्रशेखर और ओवैसी को अक्ल से काम करने की नसीहत दी थी. इसके साथ ही कहा कि नगीना के लोगों ने दिल में ख़ंजर उतार दिया. जिस पर जवाब देते हुए नगीना सांसद ने कहा कि वो लंबे समय के बाद जेल से आए हैं, इतना ही कहूंगा कि मेरी लड़ाई और हमारा अलायंस जो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है वो सत्ता से लड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि सत्ता में एनडीए भारतीय जनता पार्टी है. पिछले 9 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, उन्होंने जो अन्याय और अत्याचार किया है, जिसमें मैं खुद भी पीड़ित रहा हूं. मुझे भी निर्दोष होने के बाद जेल में रखा गया, मुझे अन्याय सहना पड़ा, उसके बाद गोली भी मारी गई. तो मैं उनके बयान पर क्या कहूँ?

आज़म खान को दिया जवाब

चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे हाथ में तो कलम है, मैं खंजर में भरोसा नहीं रखता हूं. मैं तो इस बात के साथ खड़ा हूं कि नेकी कर और दरिया में डाल. मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं. राजनीति में वो अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है. अपनी पार्टी को संभालने के लिए और अपनी पार्टी के नेताओं के निर्देश पर बहुत कुछ कहना पड़ता है. कुछ तो मजबूरियां रही होंगी. मेरे उनके संबंध इतने खराब नहीं हैं कि उस तरह की बातें कहें.

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आसपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता के हाथ में सब कुछ होता है. जनता ही मालिक होती है. लोकतंत्र में जनता जिसको चाहे उसको आगे बढ़ा दे, जिसको चाहे पीछे हटा दे. हमारा जनता पर विश्वास है, हमने मेहनत की है और अब यह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इतिहास रचेगा. ऐसा मेरा विश्वास है. इसका जो ट्रेलर है वो परसों 26 तारीख पर देखने को मिलेगा.

गठबंधन की रैली में जनता आ रही है, आशीर्वाद देने के लिए और जब जनता आती है तो वो अपने आप बता देती है कि वो किसके साथ खड़ी है. बड़ा शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा. समाजिक परिवर्तन मोर्चा एक नई ऊर्जा पैदा करेगा और सत्ता की ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा और 2027 में इसे उखाड़ फेंकेगा.