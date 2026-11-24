उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है. जिसमें महिला वोटरों को साधने के लिए पार्टी नकद स्कीम लॉन्च कर सकती है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार 20-20 हजार रुपए महिलाओं के खातों में भेजेगी.

इस योजना के लिए केंद्र से मंजूरी का इंतजार है और योगी सरकार आगामी शीत सत्र में इसे सदन में पेश कर इसके लिए बजट का प्रावधान कर सकती है. इसको लेकर सरकार और संगठन में भी चर्चा हो चुकी है.

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सांसद और विधायक करेंगे चौपाल

उत्तर प्रदेश में भाजपा 2017 से लगातार सत्ता में है और उसका टारगेट इस बार हैट्रिक का है. महिलाओं को नकद राशि योजना के लिए पार्टी और संगठन में चर्चा के बाद अब इसे आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है. सोमवार को केन्द्रीय नेताओं और प्रदेश के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है. जिसमें पार्टी के सीनियर नेताओं को कई टास्क दिए गए हैं. इसमें सांसदों, विधायकों और MLC को अपने-अपने क्षेत्रों में जन चौपाल करने को कहा गया है. यह सभी 5 दिसंबर तक कम से कम 10 चौपाल लगाएंगे.

कमजोर सीट पर राज्यसभा सांसद संभालेंगे जिम्मेदारी

भाजपा कमजोर सीटों को लेकर भी गंभीर है, जिसमें ऐसी सीटों की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसदों को दी गयी है. यह सांसद इन विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. इसके अलावा हर विधायक को भी 5 दिसंबर तक 50 चौपाल करने का निर्देश दिया गया है. विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक सरकार की योजनाओं और कार्यों की जानकारी के साथ उनके बीच जगह बनाना है.

बीजेपी का चुनावी अभियान अब जमीनी स्तर पर शुरू हो चुका है. आने वाले दिनों में इसके और तेज होने के संकेत हैं. पार्टी के सीनियर नेताओं के प्रदेश में दौरे भी बढ़ जाएंगे.

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