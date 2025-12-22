UP School Closed: देश में अचानक मौसम के बदलाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. सर्दियों की छुट्टियों की 25 दिसंबर से पहले ही शुरुआत हो चुकी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण पहाड़ी राज्यों में बारिश और भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है. मैदानी इलाकों में भी स्थिति भयावह है. 20 से 22 दिसंबर के बीच पंजाब में हल्की बारिश होने की उम्मीद है.

इस बीच मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज ठंड और घने कोहरे ने पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक के राज्यों में आम जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस कारण हवाई सेवाओं सहित ट्रेनों और कारों और बसों तक की यात्रा में भी बाधा पड़ी है.

यूपी के इन जिलों में सर्दियों की छुट्टियों से पहले बंद हुए स्कूल

बता दें कि अचानक बढ़ी ठंड के कारण उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. जिलाधिकारियों ने यह आदेश जारी किए हैं. डीएम के आदेशों के मुताबिक सभी स्कूल 20 दिसंबर को बंद रहेंगे. 21 दिसंबर को रविवार है. स्कूल 22 दिसंबर को दोबारा खुलेंगे. हालांकि, विभिन्न जिलों में छुट्टियों का समय-सारणी अलग-अलग होगी. कुछ जिलों में आठवीं क्लास तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं और कुछ में 12वीं क्लास तक. कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है.

डीएम के आदेश के मुताबिक, 16 जिले - बरेली, कानपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, औरैया, ओरई, हरदोई, रामपुर, संभल, बदायूं, कासगंज, गोंडा, पीलीभीत, आंबेडकर नगर, शाहजहांपुर के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है.

इन जिलों में 12वीं क्लास तक स्कूल बंद

जिलाधिकारियों ने 21 दिसंबर यानी आज 12वीं क्लास तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे. संभल, कानपुर, कानपुर देहात, ओरई, हरदोई, औरैया और आंबेडकर नगर के जिलाधिकारियों ने ऐलान किया है कि 12वीं क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे. ये स्कूल सोमवार, 22 दिसंबर को दोबारा खुलेंगे.

नौ जिलों में आठवीं क्लास तक के स्कूल बंद

आठ जिलों के डीएम ने आठवीं क्लास तक के स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. इनमें रामपुर, बरेली, गोंडा, हाथरस, शाहजहांपुर, पीलीभीत, जौनपुर, कासगंज और बदायूं शामिल हैं. इसके अलावा कई स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं. पहली से आठवीं क्लास तक के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बदल दिया गया है.