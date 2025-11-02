हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज: SCE ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस, सेना के नेतृत्व निर्माण में निभा रहा अहम योगदान

प्रयागराज: SCE ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस, सेना के नेतृत्व निर्माण में निभा रहा अहम योगदान

Prayagraj News: सेलेक्शन सेंटर ईस्ट ने स्थापना दिवस मनाया. 1976 में स्थापित यह केंद्र भारतीय सेना के आधे अधिकारी तैयार कर चुका है और पारदर्शी चयन प्रक्रिया से युवाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित करता है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 02 Nov 2025 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अधिकारी चयन करने वाले सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक सेलेक्शन सेंटर ईस्ट (Selection Centre East-SCE) ने शनिवार ( 1 नवंबर) को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया. वर्ष 1976 में स्थापित यह केंद्र आज भारतीय सेना का एक अहम स्तंभ बन चुका है. इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब भारतीय सेना का सबसे पुराना 11 सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) यहां स्थानांतरित किया गया था.

स्थापना के बाद से ही इस केंद्र ने निरंतर प्रगति की है. समय के साथ इसमें नए चयन बोर्ड जोड़े गए और आज यहां 11, 14, 18, 19 और 34 एसएसबी संचालित हो रहे हैं. वर्ष 1998 में इसे कैटेगरी ‘A’ संस्थान का दर्जा मिला, जिसने इसकी भूमिका और महत्व को और बढ़ा दिया. यह दर्जा मिलने के बाद SCE न केवल चयन का केंद्र रहा, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के नेतृत्व निर्माण का प्रमुख संस्थान बन गया.

सेना को तैयार करने में SCE की रहती है अहम भूमिका

पिछले कई दशकों में सेलेक्शन सेंटर ईस्ट ने भारतीय सेना के अधिकारी वर्ग का लगभग आधा हिस्सा तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यहां न केवल भारतीय सेना, बल्कि नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड और मित्र देशों के लिए भी चयन अधिकारी (Assessors) प्रशिक्षित किए जाते हैं. इस केंद्र का उद्देश्य है. उम्मीदवारों को सही ढंग से परखना, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को दक्ष बनाना है.

पारदर्शी और व्यवस्थित चयन प्रक्रिया है इसकी खासियत

SCE की सबसे बड़ी खासियत इसकी साफ-सुथरी और व्यवस्थित चयन प्रणाली है. प्रत्येक चयन बोर्ड के लिए अलग प्रशासनिक और प्रशिक्षण व्यवस्था है, जिससे उम्मीदवारों को निष्पक्ष माहौल में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है. हर वर्ष लगभग 28,000 उम्मीदवार यहां चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिनमें से करीब 1,500 युवा अधिकारी प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित किए जाते हैं. यह संख्या देश में होने वाले कुल चयन का लगभग 50 प्रतिशत है.

समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण है SCE

सेलेक्शन सेंटर ईस्ट केवल अधिकारी चयन तक सीमित नहीं है. यह युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े अभियानों में भी यह संस्थान सक्रिय रूप से भाग लेता है. स्थापना दिवस के अवसर पर SCE ने भारतीय सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि आने वाले वर्षों में यह केंद्र भारतीय सशस्त्र बलों की रीढ़ के रूप में अपनी भूमिका और मज़बूती से निभाता रहेगा.

'बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते', दुलारचंदर मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का पहला रिएक्शन

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 02 Nov 2025 09:06 AM (IST)
Tags :
Indian Army Indian Army' SSB PRAYAGRAJ NEWS Selection Centre East
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
एअर इंडिया के 2 पायलट ने लाइसेंस न होने के बाद भी उड़ाया विमान, मच गया बवाल; DGCA कर रहा जांच
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
हेल्थ
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
अंडा सही है या खराब... ऐसे करें चेक, नहीं तो लिवर में हो जाएगी ये बीमारी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget