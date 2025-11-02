प्रयागराज: SCE ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस, सेना के नेतृत्व निर्माण में निभा रहा अहम योगदान

भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अधिकारी चयन करने वाले सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक सेलेक्शन सेंटर ईस्ट (Selection Centre East-SCE) ने शनिवार ( 1 नवंबर) को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया. वर्ष 1976 में स्थापित यह केंद्र आज भारतीय सेना का एक अहम स्तंभ बन चुका है. इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब भारतीय सेना का सबसे पुराना 11 सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) यहां स्थानांतरित किया गया था.

स्थापना के बाद से ही इस केंद्र ने निरंतर प्रगति की है. समय के साथ इसमें नए चयन बोर्ड जोड़े गए और आज यहां 11, 14, 18, 19 और 34 एसएसबी संचालित हो रहे हैं. वर्ष 1998 में इसे कैटेगरी ‘A’ संस्थान का दर्जा मिला, जिसने इसकी भूमिका और महत्व को और बढ़ा दिया. यह दर्जा मिलने के बाद SCE न केवल चयन का केंद्र रहा, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के नेतृत्व निर्माण का प्रमुख संस्थान बन गया.

सेना को तैयार करने में SCE की रहती है अहम भूमिका

पिछले कई दशकों में सेलेक्शन सेंटर ईस्ट ने भारतीय सेना के अधिकारी वर्ग का लगभग आधा हिस्सा तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यहां न केवल भारतीय सेना, बल्कि नौसेना, वायुसेना, कोस्ट गार्ड और मित्र देशों के लिए भी चयन अधिकारी (Assessors) प्रशिक्षित किए जाते हैं. इस केंद्र का उद्देश्य है. उम्मीदवारों को सही ढंग से परखना, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों को दक्ष बनाना है.

पारदर्शी और व्यवस्थित चयन प्रक्रिया है इसकी खासियत

SCE की सबसे बड़ी खासियत इसकी साफ-सुथरी और व्यवस्थित चयन प्रणाली है. प्रत्येक चयन बोर्ड के लिए अलग प्रशासनिक और प्रशिक्षण व्यवस्था है, जिससे उम्मीदवारों को निष्पक्ष माहौल में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है. हर वर्ष लगभग 28,000 उम्मीदवार यहां चयन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिनमें से करीब 1,500 युवा अधिकारी प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित किए जाते हैं. यह संख्या देश में होने वाले कुल चयन का लगभग 50 प्रतिशत है.

समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण है SCE

सेलेक्शन सेंटर ईस्ट केवल अधिकारी चयन तक सीमित नहीं है. यह युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करता है. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े अभियानों में भी यह संस्थान सक्रिय रूप से भाग लेता है. स्थापना दिवस के अवसर पर SCE ने भारतीय सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व तैयार करने के अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि आने वाले वर्षों में यह केंद्र भारतीय सशस्त्र बलों की रीढ़ के रूप में अपनी भूमिका और मज़बूती से निभाता रहेगा.

