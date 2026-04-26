संतकबीरनगर में बुलडोजर एक्शन: विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में मदरसा ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना शमशुल होदा के मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है. मदरसे के ध्वस्तीकरण के इस बड़ी कर्यवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं. सुरक्षा को लकर पुलिस प्रशाशन अलर्ट पर है.

इस मदरसे में कई संदिग्ध गतिविधि के संकेत मिले थे, आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस ने भी कार्रवाई की थी. बेनामी लेनदेन ने मामला और संदिग्ध कर दिया था. जिसके बाद अब प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की.

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विदेशी फंडिंग के आरोप

आपको बता दें कि मौलाना शमशुल होदा आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक था, जिसने 2007 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली. वह सन्तकबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है. उसने ख़लीलाबाद के मोती नगर मोहल्ले में एक मदरसे का निर्माण कराया था. मौलाना पर बिदेशी फंडिंग के आरोप लगे थे. एटीएस में मामले की जांच कर कोतवाली में उसके मुकदमा दर्ज कराया था. ईडो ने भी मामले की जांच की थी और करोड़ों की विदेशी फंडिंग के मामले सामने आए थे.

देश विरोधी गतिविधियों के आरोप

मौलाना पर देश विरोधी गतिविधियों के भी आरोप लगे थे. मौलाना ने मदरसे का निर्माण बिना नक्शा पास कराए कराया था. आज कमिशनर कोर्ट के आदेश पर मदरसे के ध्वस्तीकरण की कार्यवाई की जा रही है. मौके पर 5 जेसीबी मशीनो के जरिये यह करवाई की जा रही है.

प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बन पाए. अधिकारियों ने बताया कि पहले भी इस मदरसे को लेकर शिकायतें मिलती रहीं, प्रबन्धन द्वारा कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद आज बुलडोजर कार्रवाई की गयी. साथ ही हिदायत भी दी गयी कि भविष्य में इस तरह के निर्माण कार्य अस्वीकार्य हैं.

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