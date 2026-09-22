'यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा', बंटवारे की चर्चा पर बोले संजय निषाद

उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है. ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि यूपी के चार हिस्से होना तय है और पूर्वांचल का मुख्यमंत्री राजभर का बेटा बनेगा. इसपर कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद ने भी समर्थन दिया था और कहा था कि अगर बंटवारा होता है तो वह बहुत खुश होंगे. हालांकि, अब राजभर के सहयोगी संजय निषाद ने उनके इस बयान पर सहमति नहीं जताई. संजय निषाद ने कहा कि यूपी का विभाजन होना सही नहीं होगा.

यूपी के बंटवारे की बात से इत्तेफाक न रखते हुए संजय निषाद ने कहा, "उत्तर प्रदेश की ताकत ही इसकी ज्यादा सीटें हैं. अगर इसके हिस्से हुए तो एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा." हालांकि, निषाद पार्टी के प्रमुख ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किस हिस्से को पाकिस्तान बताना चाहते हैं.

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'मछुआरों को कब मिलेगा आरक्षण?'

संजय निषाद ने निषाद समाज को दिए जाने वाले आरक्षण के वादे का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि साल 2022 में जो वादा किया गया था आरक्षण देने का उसको लागू किया जाए. अगर निचले तबके का काम करने वालों को आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर मछुआरों को क्यों नहीं?

उन्होंने आगे कहा कि राम जी का मंदिर तो बन गया लेकिन राम जी की नैया पार करवाने वाले निषादों को उनका हक कब मिलेगा? उम्मीद यह भी कर रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उन्हें इस बार ज्यादा सीट मिल जाएं.

अखिलेश यादव-राहुल गांधी पर साधा निशाना

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव हो, ओवैसी हों या फिर राहुल गांधी, ये सभी संविधान विरोधी हैं. इन्होंने हमेशा संविधान को कुचलने का काम किया है. ये लोग आरक्षण लेने वाले हैं. उनके दल मिलते हैं दिल नहीं. ये साल 2017 में भी साथ लड़े थे, क्या हुआ? जिस तरह से जनता ने तब नकारा था एक बार फिर वही होगा.

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