गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा', बंटवारे की चर्चा पर बोले संजय निषाद

'यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा', बंटवारे की चर्चा पर बोले संजय निषाद

संजय निषाद ने कहा कि अगर यूपी का बंटवारा होता है तो इसका एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा. इसलिए प्रदेश का बंटवारा किसी के हित में नहीं है क्योंकि इसकी ताकत इसकी ज्यादा सीटें हैं.

Written By : अंकित गुप्ता |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है. ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि यूपी के चार हिस्से होना तय है और पूर्वांचल का मुख्यमंत्री राजभर का बेटा बनेगा. इसपर कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद ने भी समर्थन दिया था और कहा था कि अगर बंटवारा होता है तो वह बहुत खुश होंगे. हालांकि, अब राजभर के सहयोगी संजय निषाद ने उनके इस बयान पर सहमति नहीं जताई. संजय निषाद ने कहा कि यूपी का विभाजन होना सही नहीं होगा.

यूपी के बंटवारे की बात से इत्तेफाक न रखते हुए संजय निषाद ने कहा, "उत्तर प्रदेश की ताकत ही इसकी ज्यादा सीटें हैं. अगर इसके हिस्से हुए तो एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा." हालांकि, निषाद पार्टी के प्रमुख ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे किस हिस्से को पाकिस्तान बताना चाहते हैं.

'बंटवारा हुआ तो खुश होऊंगा...', कांग्रेस से भी उठी UP को बांटने की मांग

'मछुआरों को कब मिलेगा आरक्षण?'

संजय निषाद ने निषाद समाज को दिए जाने वाले आरक्षण के वादे का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि साल 2022 में जो वादा किया गया था आरक्षण देने का उसको लागू किया जाए. अगर निचले तबके का काम करने वालों को आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर मछुआरों को क्यों नहीं? 

उन्होंने आगे कहा कि राम जी का मंदिर तो बन गया लेकिन राम जी की नैया पार करवाने वाले निषादों को उनका हक कब मिलेगा? उम्मीद यह भी कर रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में उन्हें इस बार ज्यादा सीट मिल जाएं.

अखिलेश यादव-राहुल गांधी पर साधा निशाना

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव हो, ओवैसी हों या फिर राहुल गांधी, ये सभी संविधान विरोधी हैं. इन्होंने हमेशा संविधान को कुचलने का काम किया है. ये लोग आरक्षण लेने वाले हैं. उनके दल मिलते हैं दिल नहीं. ये साल 2017 में भी साथ लड़े थे, क्या हुआ? जिस तरह से जनता ने तब नकारा था एक बार फिर वही होगा.

Explained: UP का बंटवारा चुनाव से पहले कितना जरूरी? योगी के मंत्री राजभर का दावा क्या

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
संजय निषाद UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सतपाल महाराज का व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणादायक: मुख्यमंत्री
सतपाल महाराज का व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणादायक: मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम धामी का सख्त एक्शन जारी, जन स्वास्थ्य की अनदेखी पर नपे छह इंजीनियर
सीएम धामी का सख्त एक्शन जारी, जन स्वास्थ्य की अनदेखी पर नपे छह इंजीनियर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जन्मदिवस समारोह में शामिल हुए सीएम धामी
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जन्मदिवस समारोह में शामिल हुए सीएम धामी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: UP चुनाव किस दिशा में जा रहा? BJP का मिशन-71, अखिलेश का PDA और विपक्ष का पेच
UP चुनाव किस दिशा में जा रहा? BJP के मिशन-71 से अखिलेश के PDA तक
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा', बंटवारे की चर्चा पर बोले संजय निषाद
'यूपी का एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान बन जाएगा', बंटवारे की चर्चा पर बोले संजय निषाद
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Live Score: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया
एशियन गेम्स Live: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को बुरी तरह हराया
इंडिया
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
एग्रीकल्चर
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा से पहले 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग
यूपी विधानसभा से पहले 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान, 16 अक्टूबर को वोटिंग
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget