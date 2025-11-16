यूपी: रोहिणी आचार्य विवाद पर संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा- जो जैसा करेगा...'

यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि बिहार में जिस तरह बहार आ रही है. जिस तरह देश के पूरे राज्य में बहार आए. लालू यादव के परिवार में फूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा. देश आजाद हुआ है और देश में हर जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर आजादी लाई थी. ऐसे 24 कैरेट के लोग आज देश और गांव में भूमिहीन हैं.

उनका विकास की मुख्यधारा में लाया जाएगा. बिहार में लालू परिवार में रोहिणी आचार्य को मारपीट कर निकालने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका पारिवारिक मामला है. हालांकि राजनीति में जो आएगा, जनता की सेवा करेगा, तो वह हीरो होगा. जो समाज के साथ धोखा देगा, वो ऐसे ही जीरो होगा.

कार्यक्रम में देरी से पहुंचे, तो सभा से वापस जाने लगीं महिलाएं

गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक के निकट रविवार 16 नवंबर को सुबह 10 बजे की बजाय 4 घंटे की देरी से 2 बजे सभा में पहुंचे डॉ. संजय निषाद से महिलाएं नाराज होकर वापस जाने लगीं. इस दौरान महिलाओं ने कहा कि वह काफी दूर से आई हैं और उन्हें जाने में काफी देर हो रही है. वो संजय निषाद को देखकर वापस जा रही हैं. यहां पर विकास हुआ है, लेकिन कुछ कमियां हैं, जो दूर हो जाएगी.

यूपी चुनाव में सीट नहीं बताई, लेकिन एनडीए की बड़ी जीत का दावा

कैबिनेट मंत्री डा. संजय निषाद ने कहा कि यूपी में भी जहां-जहां चुनाव होगा, वहां भी ऐतिहासिक जीत होगी. एनडीए की सरकार आएगी. यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी की सीटों को लेकर हुए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार की तरह ही यूपी में भी जीत दर्ज कराएंगे. उन्होंने सीट के सवाल पर कहा कि जीत के साथ सीट भी मिल जाएगी.

डॉ. संजय निषाद ने दिल्ली बम धमाके पर देश-विरोधी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकत हैं, उन सभी को नाकाम किया जाएगा. मोदीजी-अमित शाह जी खुद निगाह लगाए हैं, ऐसे लोग सजा के पात्र होंगे.

चौरी चौरा की धरती पर लाना है समन्वित विकास

इसके पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि चौरीचौरा ऐतिहासिक क्रांति की धरती रही है. यहां के लोगों ने खून से इस धरती को सींचा है और देश को आजाद कराया है. मोदी-योगी, नड्डा साहब और अमित शाह जी के नेतृत्व में अब इस धरती को सींचना है. यहां की जनता के विकास और सुरक्षा के लिए वे कटिबद्ध हैं. समन्वित विकास के लिए शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम रखे गए हैं.

डॉ संजय निषाद ने कहा कि यह उरत हुआ जन सैलाब मोदीजी-योगीजी और अमित शाह जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि यहां के विधायक सरवन निषाद का प्यार और स्नेह है जो यहां जनता का जन सैलाब देखने को मिल रहा है.