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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुस्लिमों के लिए आरक्षण पर संजय निषाद का बड़ा बयान, बंगाल सरकार के फैसले पर भी बोले योगी के मंत्री

मुस्लिमों के लिए आरक्षण पर संजय निषाद का बड़ा बयान, बंगाल सरकार के फैसले पर भी बोले योगी के मंत्री

UP Politics: संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव की प्रेस कांफ्रेंस ने पीडीए के एजेंडे की पोल खोल दी है. पिछड़ों के अधिकारों पर डांका डालने का काम किया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 May 2026 11:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. निषाद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पिछड़ों का हक मारकर मुगलों द्वारा लाए गए धर्म को आरक्षण देना चाहते हैं. निषाद ने जोर देते हुए कहा कि संविधान सभा ने भी ऐसा करने से मना कर दिया था.

संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव की प्रेस कांफ्रेंस ने पीडीए के एजेंडे की पोल खोल दी है. पिछड़ों के अधिकारों पर डांका डालने का काम किया गया है. उन्होंने कहा, 'जब संविधान सभा की बैठक हुई और जब संविधान सभा में आरक्षण की बात आई, उस समय धर्म के आधार पर इसको देना मना कर दिया था क्योंकि जो भारतीय धर्म हैं भारतीय सभ्यता है, उस पर मुगलों ने आक्रमण किया. भारत के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया. तो मुगलों के द्वारा लाए गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. भीम राव अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था. '

सपा और इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना
संजय निषाद ने सपा और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, ‘इन लोगों ने जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमेटी बनाकर ओबीसी आरक्षण में से हिस्सा काटकर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया था. आंध्र प्रदेश में इनकी दोस्त कांग्रेस ने मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण दिया. कर्नाटक में मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर पिछड़ों के अधिकारों को कमजोर किया.’

 पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए निषाद ने कहा,  ‘पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके वर्षों तक पिछड़ों के हक पर डकैती डाली. कोलकाता हाई कोर्ट ने इस असंवैधानिक कदम को रद्द किया. जिस तरीके से वहां पिछड़ों के हक पर डकैती डाली गई. उनका आरक्षण मुसलमानों को दिया गया. वहां के लोग एक हुए और वहां की सरकार को हटा दिया.’

निषाद ने कहा ने आगे कहा, ‘यहां पर (यूपी में) भी इंडी गठबंधन मुसलमानों की आवाज तो उठाता है, लेकिन देश को आजाद कराने वाली पिछड़ी और उजड़ी जातियों की आवाज नहीं उठाता. समाजवादी पार्टी का अगर यही रवैया रहा तो जिस तरीके से बंगाल में दीदी साफ हुईं, उसी तरीके सपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा.’

निषाद ने किया फूलन देवी का जिक्र
संजय निषाद ने यह भी कहा कि अन्य जातियों के नेता यह भी सोचें कि उन्हें सपा के समय में क्या मिला? फूलन देवी ने जैसे ही आरक्षण की बात की, किसानों के हक की बात की, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था. बाद में वह मारी भी गईं. आप इस अन्याय को समझ सकते हैं. ओबीसी की किसी भी जाति के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हमारे एनडीए का संकल्प है.

Published at : 21 May 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Sanjay Nishad Up News Up Politics SAMAJWADI PARTY
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