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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए सचिव जी! पत्नी ने जड़े थप्पड़

लखनऊ: फ्लैट में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए सचिव जी! पत्नी ने जड़े थप्पड़

Lucknow News In Hindi: आरोप है कि अल्सफ बेग पत्नी व बच्ची की देखभाल भी नहीं करता है. कई बार शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी लेकिन पीड़िता अपनी शादी व पत्नी होने के नाते धमकियों और मारपीट सहती रही.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 18 Aug 2026 10:08 PM (IST)
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लखनऊ के गुडंबा इलाके में पत्नी ने रंगे हाथों पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया. पति को गर्लफ्रेंड के साथ देखकर पत्नी ने जमकर हंगामा किया और महिला के साथ मारपीट भी की. सूचना पर पहुंची यूपी-112 की टीम ने किसी तरह स्थिति संभाली और दोनों पक्षों को थाने ले गई.

दरअसल, अतरौली निवासी सबा को सूचना मिली थी कि उनके पति अल्सफ बेग किसी महिला के साथ हैं. अल्सफ बेग माल विकास खंड की एक ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर तैनात हैं. सूचना मिलने के बाद सबा कुर्सी रोड स्थित सुलभ अपार्टमेंट पहुंचीं. यहां एक फ्लैट में उन्होंने पति को महिला के साथ देखा.

पत्नी ने जड़े थप्पड़

पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पीड़ित महिला ने आपा खो दिया और मौके पर हंगामा शुरू कर दिया. आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ मारपीट करते हुए कई थप्पड़ जड़ दिए. विवाद बढ़ने की सूचना पर यूपी-112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को गुडंबा थाने ले गई.

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पति पर मारपीट का आरोप

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया उसकी शादी अल्सफ बेग से 9 जून 2021 में हुई थी. अल्सफ बेग ग्राम पंचायत अधिकारी के सेक्रेटरी पद पर कार्यरत है. शादी के बाद से वह रोजाना मारपीट करता था. उसके घर वालों ने घर से बेदखल कर दिया. इसके बाद से उसके साथ किराए के मकान पर रह रही है. 

'शराब और ड्रग्स का आदी है पति'

दोनों की एक ढाई साल की की बेटी है, आरोप है कि अल्सफ बेग पत्नी व बच्ची की देखभाल भी नहीं करता है. कई बार शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी लेकिन पीड़िता अपनी शादी व पत्नी होने के नाते धमकियों और मारपीट सहती रही. पत्नी ने ये भी आरोप लगाया कि पति शराब व ड्रग्स भी लेता है. पति की दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज संबंध हैं. 

गैर कानूनी काम करने का आरोप

पीड़िता का कहना है उसका पति गैर कानूनी काम व एक सेक्स रैकेट भी चलाता है. 15 अगस्त को उसने अपने पति को लड़की के साथ सुलभ अपार्टमेंट के ब्लॉक नंबर- बी में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था. 

पति के खिलाफ एक्शन

वहीं गुडंबा इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के मुताबिक, पीड़ित महिला ने अपने पति पर उत्पीड़न और मारपीट समेत कई आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद को मीडिएशन के लिए भेज दिया है. वहीं, सचिव अल्सफ बेग के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 18 Aug 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Lucknow Police LUCKNOW NEWS
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