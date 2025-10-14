संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान और इरफान के ठिकानों पर IT की छापेमारी, पीएसी तैनात

यूपी के संभल में मीट कारोबारी इमरान और इरफान के ठिकानों पर सोमवार तड़के से आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है. इन दोनों की फैक्ट्री, घर, मैनेजर और रिश्तेदारों के घरों पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए हैं. जिसे देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.

आयकर विभाग के अधिकारी आज सुबह सात बजे से ही मीट कारोबारी हाजी इमरान और इरफ़ान के ठिकानों पर पहुंचे. इनकम टैक्स की टीम दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और ग़ाज़ियाबाद समेत कई जगहों पर पहुंची हुई हैं. ये छापेमारी सोमवार को भी गई थी. जिसके बाद से अलग-अलग ठिकानों की जांच की जा रही हैं. इनकम टैक्स द्वारा छापेमारी की कार्रवाई 26 घंटे पूरे कर चुकी है.

26 घंटे से छापेमारी की कार्रवाई

आयकर विभाग की टीम कल के बाद आज सुबह फिर से इनके ठिकानों पर पहुंची हैं. इस दौरान इरफान और इमरान की फैक्ट्री, उनके घर, मैनेजर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर जांच की जा रही हैं और तमाम कागजों और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. टीम ने उनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की है.

छापेमारी की कार्रवाई के दौरान सभी जगह पर सुरक्षा को लेकर पीएसी तैनात और किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं. संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव चमियावली स्थित इंडियन फ्रोजन फूड की फैक्ट्री में भी टीम पहुंची हुई हैं. सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री के अंदर सोमवार सुबह रेड के दौरान काम कर रहे लोगों को भी वहीं रुकने को कहा गया है.

इस कार्रवाई के दौरान सभी प्रतिष्ठानों के दरवाजे भीतर से बंद कर दिए गए हैं. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में क़रीब 100 कर्मचारी काम कर रहे थे. सभी को कार्रवाई पूरी होने तक रोककर रखा गया है. इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है. हालांकि इसमें लेन-देन को लेकर क्या जानकारी सामने आई है इसे लेकर कुछ पता नहीं चल पाया है.

इनपुट- राजू

