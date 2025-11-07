संभल में फर्जी सिपाही बना युवक, टॉय गन से कबाड़ी कारोबारी को एनकाउंटर की धमकी देकर मांगे पैसे

उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक विष्णु ने सिपाही की वर्दी और टॉय गन से एक कबाड़ कारोबारी अहमद से एनकाउंटर की धमकी देकर रुपए वसूलने की कोशिश की. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम विष्णु है और वो शहर का है रहने वाला है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी युवक ने व्यापारियों को धमकाया और उनसे वसूली की कोशिश की है. उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली में अहमद की कबाड़ी की दुकान है. वहां गुरूवार को पुलिस के सिपाही की वर्दी पहने, एक युवक पहुंचा. उसने बाकायदा नेमप्लेट भी लगा रखी थी, जिस पर विष्णु और उसका नम्बर भी लिखा था. उसने अपनी कमर के पास लगी पिस्टल जोकि एक टॉय गन थी निकाला और कहा कि तुम लोग कबाड़ अवैध काम करते हो. इसके बाद पांच हजार की रिश्वत मांगी.

अहमद हाथ में पिस्टल देख डर गया और उसे पांच सौ रुपए दिए तो उसने रख लिए. और बोला अगली बार से पांच हजार लूंगा वरना एनकाउंटर कर दूंगा. उसके हावभाव से स्थानीय लोगों को शक हुआ तो उससे पूछा, जिससे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पब्ल्कि ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

ASP आलोक भाटी ने बताया कि युवक को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम विष्णु बताया है. उसने पुलिस की वर्दी बहजोई से सिलवाई है. कबाड़ कारोबारी से उसने रुपए वसूलने की कोशिश की थी. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की वर्दी में इस तरह खुलेआम एनकाउंटर की धमकी देकर वसूली करने के मामले ने बड़े सवाल पैदा कर दिया है. यहाँ तो युवक पकड़ गया, कहीं और ये वारदात भी कर सकता है. इस घटना ने पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.