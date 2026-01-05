उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा अभियान चलाया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले इस अभियान के दौरान टीम ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई है.

डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके बिश्नोई की मौजूदगी में थाना रायरत्ती के मुस्लिम बाहुल्य इलाके देर रात बिजली चोरी को आकर बड़ा अभियान चलाया गया. इस कार्रवाई के दौरान आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही. बिजली विभाग की टीम ने की अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की.

बिजली चोरी की शिकायतों पर हुई कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक़ इस इलाके में पिछले काफी समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्रशासन कीटीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेरमारी अभियान चलाया. छापेमारी में एक घर में बिजली चोरी का अंडरग्राउंड सिस्टम भी मिला है जहां कई घरों में बिजली चोरी हो रही थी. डीएम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

छापेमारी में मिला अंडरग्राउंड बिजली चोरी का सिस्टम

संभल डीएम डॉ राजेंद्र पेंसिया ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि थाना रायसत्ती क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया गया है. जिसके लिए प्रशासन की 7 टीमें बनाई गईं थी. इस दौरान बड़ी मात्रा में चोरी पकड़ी गई है. लेकिन, एक-दो जगहें ऐसी थीं जहां 50-60 घरों को एक साथ ही बिजली की सप्लाई हो रही था.

डीएम ने कहा कि यहां एक तरह से मिनी बिजली सप्लाई घर बनाया हुआ था. इस शख्स के खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज की गई थी. इस जगह पर बहुत बड़ा तारों की सप्लाई का सिस्टम मिला है. वहां पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था. जिससे डेयरी वगैरह भी चल रही थी. छापेमारी के दौरान जितने भी उपकरण मिले हैं. उसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी.

डीएम ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा नियमित रूप से बिजली चोरी की घटनाओं की जांच की जाती हैं लेकिन, हमारे द्वारा कभी-कभी बिजली चोरी की जांच होती है, ख़ासतौर से ऐसी जगहों पर जहां लाइन लॉस ज्यादा होता है. इसी क्रम में प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है.

इनपुट- राजू यादव

