हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसीएम योगी ने UP वालों को इस खतरे से किया सावधान! जनता के नाम चिट्ठी लिखकर की जागरूक रहने की अपील

सीएम योगी ने UP वालों को इस खतरे से किया सावधान! जनता के नाम चिट्ठी लिखकर की जागरूक रहने की अपील

CM Yogi Adityanath ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें लोगों से साइबर अपराधियों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने लोगों को जागरुक रहकर साइबर अपराध से मुक्त प्रदेश बनाने की अपील की.

By : विवेक राय | Updated at : 05 Jan 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेश वासियों से सावधान रहने की अपील की है. सीएम योगी ने चिट्ठी लिखकर लोगों को इससे अलर्ट रहने की जरुरत हैं. सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. उन्होंने लोगों को साइबर अपराधों से बचने की अपील की. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 'योगी की पाती' में साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश दिया और कहा कि 'मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारे जीवन को अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाया है, परंतु इसके साथ ही साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं. आपकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है.

देश के किसी भी कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. जागरूक बनें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को.  आइए, हम सब मिलकर एक सुरक्षित और साइबर अपराध-मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण करें.' 

सीएम योगी ने लिखी चिट्ठी

मुख्यमंत्री ने कहा- आज मोबाइल,इंटरनेट से जीवन आसान हुआ है. लेकिन, साइबर ठगी भी तेजी से बढ़ी है. सरकार ने साइबर अपराध रोकने के लिए बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है. उन्होंने जानकारी दी कि 2017 से पहले UP में थे सिर्फ 2 साइबर थाने लेकिन, आज सभी 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने व हेल्प डेस्क बनाए गए हैं. 

सीएम योगी ने अपनी चिट्ठी मिला लिखा कि साइबर ठगों के विरुद्ध सतर्कता और जागरुकता ही सबसे बजडे शस्त्र हैं. ये अपराधी डिजिटल अरेस्ट जैसे झूठे और भ्रामक शब्दों का प्रयोग करके निर्दोष नागरिकों को डराते और धमकाते हैं और उनके पैसे वसूलते हैं. देश के किसी भी क़ानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. 

पुलिस या अन्य कोई एजेंसियां वीडियो कॉल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार नहीं करती और न ही पैसे की माँग करती हैं.   सीएम योगी ने लोगों को सोशल मीडिया से सावधान रहने को कहा और कहा कि उसके माध्यम से अपराधी पहले आपकी बारे में सूचनाएं जुटाते हैं और इन्हीं सूचनाओं को आपके विरुद्ध प्रयोग करते हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी या OTP किसी से साझा न करें और साइबर ठगी से बचें. अगर आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है तो सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ठगी की शिकायत करें. जल्दी शिकायत करने से पैसा बचने की संभावना ज्यादा होती है. जागरुक बने और अपने आसपास के लोगों को भी जागरुक करें, विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक बनाएं ताकि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त प्रदेश निर्माण कर सकें. 

समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला एक और दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!

Published at : 05 Jan 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida Murder: मणिपुर की लड़की ने किया विदेशी दोस्त का कत्ल, फैली सनसनी | Murder | Hindi news
डर्टी पिक्चर वाली लेडी 'शिकारी' !
मैराथन में रेस पूरी करने के बाद छात्रा की मौत
मुंबई का दंगल, हिंदू-मुसलमान वाला एंगल!
तिरंगे की आन या गुंडों का मान? सीधे सवाल में खुली सिस्टम की पोल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, बारिश और बर्फ, मौसम विभाग की 7 दिनों के लिए चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव से पहले चला नया दांव, PDA पंचांग के जरिए घर-घर पहुंचने की तैयारी!
विश्व
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', वेनेजुएला से 4000KM दूर तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो को लेकर भविष्यवाणी
क्रिकेट
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
टीम इंडिया में कैसे वापसी कर सकते हैं मोहम्मद शमी, पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने जो तरीका बताया वो हुआ वायरल
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे धनुष-कृति सेनन की ये फिल्म
'तेरे इश्क में' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे
यूटिलिटी
DDA Housing Scheme: सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स
सपनों के घर को बनाएं हकीकत, DDA की इस स्कीम में महज 12.5 लाख में मिल रहे रेडी-टू-मूव फ्लैट्स
ट्रेंडिंग
Video: शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल
शहर की सड़क पर मौत से सामना, तेज रफ्तार कार से गिरी लड़की का खौफनाक वीडियो वायरल
Parenting
क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी
क्या एक साल के बच्चे को सिखाया जा सकता है डिसिप्लेन? जानिए एक्सपर्ट की पूरी जानकारी
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget