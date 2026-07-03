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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकार्डियक अरेस्ट के बाद राजेंद्र चौधरी की अभी कैसी है तबीयत? अखिलेश यादव ने दिया अपडेट

कार्डियक अरेस्ट के बाद राजेंद्र चौधरी की अभी कैसी है तबीयत? अखिलेश यादव ने दिया अपडेट

UP News: समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी राजेंद्र चौधरी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Jul 2026 02:10 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी की 3 जुलाई, शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी सेहत को लेकर सपा चीफ और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अहम अपडेट्स साझा किए हैं.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राजेंद्र चौधरी पार्टी कार्यालय आए थे. वह अचानक बीमार पड़ गए. हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने ज़रूरी शुरुआती इलाज शुरू कर दिया है.

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शुरुआती ECG में सुधार दिख रहा- अखिलेश यादव

सपा चीफ ने कहा कि आगे का इलाज चल रहा है. उन्हें निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों को ECG रिपोर्ट मिलने के बाद ही उनकी सांस लेने की स्थिति में सुधार के बारे में और पता चलेगा. शुरुआती ECG में सुधार दिख रहा है. आगे के इलाज के बाद किए जाने वाले अगले ECG से उनके ठीक होने की हद का पता चलेगा. हम डॉक्टरों की सलाह और सुझावों के आधार पर आगे बढ़ेंगे. उनकी हालत अभी बेहतर है और पहले की तुलना में सुधार हुआ है.'

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वहीं उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, एमएलसी राजेंद्र चौधरी की हालत फिलहाल स्थिर है. हम सभी भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. उन्हें यहां प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है. हम ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं. उन्होंने कहा कि अभी उन्हें सिविल अस्पताल में लाया गया है. बाद में लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा.

Published at : 03 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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