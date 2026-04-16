Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सपा मुस्लिम आरक्षण लागू करेगी, यदि सत्ता में आई.

महिला आरक्षण से पहले जातिगत जनगणना की मांग.

सपा का भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप.

जातिगत जनगणना से पिछड़ी महिलाओं को मिलेगा लाभ.

संसद में महिला आरक्षण पर जारी बहस के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से मुस्लिम आरक्षण और महिला आरक्षण पर अपनी राय जाहिर कर दी है. जिसके बाद सियासत और गर्मा गयी है. सपा महिला प्रवक्ता सुमैया राणा ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है. और मांग की है कि महिला आरक्षण से पहले जाति जनगणना हो ताकि पिछड़े और वंचित समाज की महिलाएं आगे आ सकें.

गृह मंत्री पर पलटवार

सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी 'समाजवादी पार्टी अपनी सब टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है' कहा, "हां वैसे? जैसे भाजपा चुनाव लड़ने के लिए किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देती है. यह गैर-संवैधानिक काम है. अगर आप ‘सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास’ की बात करते हैं, तो उस समय भी आप चुनाव के लिए किसी को टिकट नहीं देते हैं.

उन्होंने कहा कि आपके मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान नहीं होता. जो पहले मुसलमानों के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, (मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज खान) उनके नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं लगती, उन सबको आप हटा कर दरकिनार कर देते हैं. तो इस तरह की बातें गृहमंत्री कर सकते हैं."

महिला आरक्षण पर जाति जनगणना पहले

महिला आरक्षण पर सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा, "महिला आरक्षण की बात हो रही है. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन इसके कीप्वाइंट पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा होगा. मेरा सवाल यह है कि इनमें उन महिलाओं को कैसे चिन्हित करेंगे या आगे लाने का काम करेंगे जो पीछे खड़ी हैं. फॉर्वडिड महिलाएं तो आगे आ सकती हैं लेकिन अन्य?

इसका सीधा तरीका जाति जनगणना है. जनगणना होने से पता चलेगा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कितने हैं. अगर हम यूपी की बात करें तो बहुत सारी जातियां अलग अलग जगह हैं. यहां बिल लाने से कुछ नहीं होगा. महिलाओं को फायदा जनगणना के बाद उनके हिसाब से आरक्षण देने से होगा."