आगरा में पानी के लिए सड़क पर उतरीं महिलाएं, खाली बर्तन रख लगाया जाम, प्रियंका ने सरकार को घेरा

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAgra News: पानी के लिए सड़क पर उतरीं महिलाएं, खाली बर्तन रख लगाया जाम, प्रियंका ने सरकार को घेरा

Agra News: पानी के लिए सड़क पर उतरीं महिलाएं, खाली बर्तन रख लगाया जाम, प्रियंका ने सरकार को घेरा

Agra News In Hindi: आगरा के छीपीटोला में 4 साल से पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर सड़क जाम कर दी. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा है.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 28 May 2026 02:42 PM (IST)
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ताजनगरी आगरा के छीपीटोला क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर किल्लत से परेशान महिलाओं का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा. क्षेत्र की महिलाओं ने अपने हाथों में खाली बर्तन लेकर सड़क पर जाम लगा दिया और नगर निगम व जलकल विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया. पानी की इस त्राहि-त्राहि का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया है.

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि इलाके में पानी का यह संकट कोई नया नहीं है. पिछले 4 वर्षों से छीपीटोला क्षेत्र के लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि आसपास के इलाकों में तो पानी की सप्लाई सुचारु रूप से हो रही है, लेकिन उनके क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है. क्षेत्रीय जनता ने कई बार पार्षद, नगर निगम और जलकल विभाग के अधिकारियों से इसकी लिखित और मौखिक शिकायत की, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले हैं.

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रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल

पानी न मिलने से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुकी है. महिलाओं ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि पीने के पानी के लिए उन्हें चिलचिलाती धूप में दूर-दूर तक भटकना पड़ता है. नहाने, कपड़े धोने और घर के अन्य जरूरी कामकाज में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. समय पर पानी न मिलने के कारण सुबह-सुबह बच्चों को स्कूल भेजने तक में दिक्कतें हो रही हैं. मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरकर यह कदम उठाना पड़ा.

प्रियंका गांधी ने शेयर किया वीडियो, BJP पर साधा निशाना

छीपीटोला क्षेत्र में महिलाओं के इस उग्र प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिलाओं के इस प्रदर्शन का वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है. उन्होंने सत्ताधारी भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए सवाल किया है कि "आखिरकार लोगों को कब तक पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा?" सड़क पर महिलाओं के प्रदर्शन और जाम के चलते कुछ समय तक इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा. अब देखना यह है कि प्रशासन इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद नींद से जागता है या क्षेत्र के लोगों को अभी और प्यासा रहना पड़ेगा.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 28 May 2026 02:42 PM (IST)
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