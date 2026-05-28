'आप जाइये, लोगों को उकसाए नहीं...', CO ने सपा नेताओं के आगे हाथ जोड़कर की विनती

बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में आज सुबह ईदगाह में नमाज पढ़ने से रोके जाने पर विवाद की स्थिति बन गई. पूर्व विधायक मौजूदा सपा नेता होशियार सिंह और जिला पंचायत सदस्य RLD नेता सुनील चारोरा और ब्लॉक प्रमुख मनोज खालोर की पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई.

दरअसल, यह पूरा विवाद नमाजियों को रोकने पर पर शुरू हुआ. बताया गया कि मस्जिद में जगह ना होने के कारण बाकी नमाजियों को दूसरी मस्जिद में जाने के लिए कहा जा रहा था. इस पर पूर्व विधायक होशियार सिंह व RLD के नेता जिला पंचायत सदस्य सुनील चारोरा, जहांगीराबाद के ब्लाक प्रमुख मनोज खालोर पुलिस से बेरिकेटिंग हटाकर नमाजियों को मज्जिद में भेजने के लिए कहने लगे. जिसको लेकर दोनों नेताओं और उनके साथियों की पुलिस से तीखी बहस हो गई.

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सीओ विकास प्रताप सिंह ने नेता जी के सामने जोड़े हाथ

वहीं, मौके पर मौजूद सीओ अनूपशहर विकास प्रताप सिंह ने नेताओ से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते रहे कि आप यहां से चले जाइये लोगो को उकसाए नहीं. काफी देर दोनों तफर से कहासुनी होती रही जिसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद नमाजियों को समझा बूझकर दूसरी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेज दिया गया.

क्या है पूरा विवाद

वहीं सीओ अनूपशहर विकास प्रताप सिंह का कहना है कि सुबह ईदगाह में नमाज अदा की जा रही थी, ईदगाह पूरी तरह भर चुकी थी. सुबह 7:30 बजे के बाद कुछ नमाजी वहां पूर्व विधायक व मौजूदा सपा नेता होशियार सिंह, जहांगीराबाद ब्लॉक प्रमुख मनोज खालोर व उनके साथी नमाजियों के साथ पुलिस की बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, पुलिस द्वारा उनको रोका गया.

पूर्व विधायक पर लोगों को उकसाने और भड़काने का आरोप

सीओ ने कहा कि, पूर्व विधायक होशियार सिंह को उनकी उम्र में जनप्रतिनिधि होने के चलते उनसे विनम्रता पूर्वक उन्हें समझाया गया. सीओ ने यह भी कहा कि होशियार सिंह द्वारा वहां मौजूद लोगों को लगातार उकसाया और भड़काया जा रहा था. नमाजियों को समझा बुलाकर दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया गया.

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