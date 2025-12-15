'PDA को ही फॉलो कर रही है BJP लेकिन...', अखिलेश यादव के सांसद ने कर दिया बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी नेता और चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने पर शुभकामनाएं दीं. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए यह भी कहा है कि PDA समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया एक गुलदस्ता है और अब PDA की नीतियों को BJP फॉलो कर रही है.

सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी पीडीए की नीतियों को फॉलो कर रही है लेकिन, यह सच है कि असल मायने में PDA के हितैषी समाजवादी पार्टी के लोग हैं. उन्होंने राजधानी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण और आगामी चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

चुनाव आयोग को लेकर कही ये बात

वीरेंद्र सिंह ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान पंकज चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने पर बधाई दी. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ करा दे तो भाजपा की 50 से कम सीट रह जाएंगी.

वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के पीडीए को फॉलो कर रही है, यह बताता है कि सपा का प्रभाव कितना बढ़ा है. जहां तक पीडीए की बात है तो सपा ही उनकी असल हितैषी है.

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर साधा निशाना

सपा सांसद ने इस दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि इन्हें दिल्ली का प्रदूषण दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन, संसद में वो ई-सिगरेट पर चर्चा कर हैं. ये लोग बहुत चालाक हैं. चिंता की बात यह है कि दिल्ली में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है उसने आमजन के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है.

बीजेपी सरकार का दिल्ली के प्रदूषण पर कोई ध्यान नहीं है. TET अनिवार्यता पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पहले भी हम शिक्षकों के साथ खड़े रहे हैं और सदन तक इस बात को उठाया है. आगे भी हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे.

