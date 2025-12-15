BJP संगठन में बदलाव के बीच वाराणसी पहुंचे सीएम मोहन यादव, काशी विश्वनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन

भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक बदलाव के बाद चर्चाओं का दौर तेज है. इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देर रात को वाराणसी पहुंचे है. इस दौरान वाराणसी एयरपोर्ट पर उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.

रविवार की देर रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वाराणसी पहुंचे. वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद काशी क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता लेकर उनका स्वागत किया. इस दौरान मोहन यादव ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया. इसके बाद वो सीधा वाराणसी के शहरी क्षेत्र की तरफ रवाना हुए जहां एक होटल में विश्राम किया.

बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे मोहन यादव

सीएम मोहन यादव के काशी दौरे को लेकर मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह वो यहां श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे. इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी मौजूद रहेंगे.

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मोहन यादव वाराणसी के कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर वो अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे. सीएम मोहन यादव के इस दौरे को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा

दरअसल बीते 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन से लेकर राष्ट्रीय संगठन में बदलाव हुए हैं. इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों बाद भी संगठन में और भी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है.

यूपी चुनाव से पहले अब वाराणसी सहित पूर्वांचल में भाजपा शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेताओं का आवागमन तेज हो गया है. यही वजह से मोहन यादव के दौरे को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है. बता दें कि बीजेपी ने रविवार को ही पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. जबकि नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है.

