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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए...गठबंधन में दरार', इमरान मसूद के बयान पर भड़के सपा सांसद

'आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए...गठबंधन में दरार', इमरान मसूद के बयान पर भड़के सपा सांसद

UP News: समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मुजफ्फरनगर कांवड़ बवाल मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसी तरह के गुंडे प्रवृत्ति वाले लोगों को बढ़ावा देती है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 13 Jul 2026 05:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन को लेकर सकारात्मक होने का दावा कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय इंडिया गठबंधन के सांसद आमने-सामने नजर आ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी से सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा बयान देते हुए मुस्लिम नेता को बर्दाश्त न करने की बात कही है.

वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए सपा की तरफ से सांसद वीरेंद्र सिंह ने इसे गठबंधन में दरार और चिंताजनक बताया है. इसके साथ ही सपा सांसद राजीव राय ने भी इस मामले पर बयान दिया है. 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करती तो क्या इमरान मसूद सांसद होते. राष्ट्रीय स्तर के मामले में प्रदेश स्तर के नेता अगर इसी तरह माहौल खराब करते रहेंगे तो गठबंधन मजबूत नहीं रहेगा. कार्यकर्ताओं के स्तर से जो गठबंधन  होना चाहिए उसमें दरार आ रहा है. ऐसे बयान से कार्यकर्ताओं में जो दूरी बढ़ रही है वह भविष्य और गठबंधन की राजनीति के लिए ठीक नहीं है. 

समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारा कहना है कि इस प्रकार के बयानबाजी पर रोक लगाएं. कुछ ताकतें गठबंधन को कमजोर करने में लगी हुई हैं और वह चेहरे बेनकाब हो रहे हैं. यह किसके इशारे पर हो रहा है हम नहीं कहना चाहेंगे लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है तो यह चिंता की बात है. 

मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान पर भी सपा सांसद ने दी प्रतिक्रिया

इसके साथ ही योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान पर नेम प्लेट को लेकर चर्चाओं के बीच सपा सांसद ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भगवान शंकर का एक स्वरूप अमरनाथ में भी है, जहाँ यह सेवा लेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म विशेष के लोगों से परहेज करेंगे. यह इनका दोहरा चरित्र है, सुविधा और जगह के अनुसार इनके भाव और विचार बदलते रहते हैं. पहले बीजेपी तय करे कि मुसलमानों के साथ हर तरीके से हिंदू धार्मिक यात्राओं पर वह परहेज करेगी. यूपी में गौ रक्षा की बात करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में उनके मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं कि हम गौ माँस खाते हैं. समाजवादी पार्टी सेकुलर और सर्व धर्म समभाव के विचार को मानती है और मानेगी. 

सपा सांसद ने मुजफ्फरनगर कांवड़ बवाल मामले पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसी तरह के गुंडे प्रवृत्ति वाले लोगों को बढ़ावा देती है. सरकार जिस तरह का दावा करती है, क्या कोई इस तरह से पुलिस को चैलेंज करने का औकात रख सकता है. 

राहुल गांधी कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए- राजीव राय

इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर सपा सांसद राजीव राय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- "राहुल गांधी कृपया अपनी टीम के आत्मघाती दस्ते से सतर्क रहिए, इनको यूपी चुनाव से पहले लगता हैं बीजेपी से सुपारी मिल गई है. यूपी के लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, INDIA गठबंधन जरूरी है यूपी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं." 

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Published at : 13 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Imran Masood Virendra Singh Rajeev Rai Samajwadi Party CONGRESS
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