मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस बीजेपी का राजनीतिक औजार बन चुकी है, वहीं कांग्रेस ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया.

दरअसल, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचा था, यहां पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को काशी टोल पर ही रोक दिया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक बातचीत चली. हालांकि, पुलिस से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली.

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'पुलिस अब निष्पक्ष नहीं', बीजेपी पर पक्षपात का आरोप

वहीं,यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अब निष्पक्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक दल का टूल बनकर काम कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि हिरासत में लिए गए लोगों की कथित पिटाई किस अधिकार से की गई और कहा कि कांग्रेस कानून का सम्मान करती है, इसलिए कोई हिंसक विरोध नहीं करेगी, साथ ही उन्होंने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया.

'सरकार के मन में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए नहीं है संवेदना'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार के मन में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए कोई संवेदना नहीं है. राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने आरोप लगाया कि एसएसपी ने कानून अपने हाथ में लिया है, जबकि सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि जब केवल छह लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने जाना था, तो पुलिस आखिर किस बात से डर रही थी.

प्रतिनिधि मंडल में ये लोग रहे शामिल

प्रतिनिधि मंडल में सांसद तनुज पुनिया, सांसद किशोरी लाल शर्मा, राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, विधायक वीरेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप निर्वाल भी शामिल रहे, एसपी सिटी विनायक भोंसले ने कहा कि कांग्रेस का डेलिगेशन आया था एक दिया जो डिमांड थी वो आला अधिकारियों को बता देंगे.

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