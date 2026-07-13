INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडललिता गौतम हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, टोल पर हंगामा

ललिता गौतम हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, टोल पर हंगामा

Meerut Lalita Gautam Murder Case: ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 13 Jul 2026 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस बीजेपी का राजनीतिक औजार बन चुकी है, वहीं कांग्रेस ने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया.

दरअसल, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल ललिता गौतम हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ पहुंचा था, यहां पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को काशी टोल पर ही रोक दिया. पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक बातचीत चली. हालांकि, पुलिस से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली.

यूपी में मिला कोरोना का मरीज, BHU में कराया भर्ती; डॉक्टर्स ने कहा- पैनिक करने वाली सिचुएशन...

'पुलिस अब निष्पक्ष नहीं', बीजेपी पर पक्षपात का आरोप

वहीं,यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अब निष्पक्ष नहीं, बल्कि राजनीतिक दल का टूल बनकर काम कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि हिरासत में लिए गए लोगों की कथित पिटाई किस अधिकार से की गई और कहा कि कांग्रेस कानून का सम्मान करती है, इसलिए कोई हिंसक विरोध नहीं करेगी, साथ ही उन्होंने 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया.

'सरकार के मन में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए नहीं है संवेदना'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार के मन में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के लिए कोई संवेदना नहीं है. राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने आरोप लगाया कि एसएसपी ने कानून अपने हाथ में लिया है, जबकि सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि जब केवल छह लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने जाना था, तो पुलिस आखिर किस बात से डर रही थी.

प्रतिनिधि मंडल में ये लोग रहे शामिल

प्रतिनिधि मंडल में सांसद तनुज पुनिया, सांसद किशोरी लाल शर्मा, राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, विधायक वीरेंद्र सिंह और राष्ट्रीय सचिव प्रदीप निर्वाल भी शामिल रहे, एसपी सिटी विनायक भोंसले ने कहा कि कांग्रेस का डेलिगेशन आया था एक दिया जो डिमांड थी वो आला अधिकारियों को बता देंगे.

समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
UP NEWS IMRAN MASOOD Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ललिता गौतम हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, टोल पर हंगामा
ललिता गौतम हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, टोल पर हंगामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार, कई सवालों के घेरे में BKTC
बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार, कई सवालों के घेरे में BKTC
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मिला कोरोना का मरीज, BHU में कराया भर्ती; डॉक्टर्स ने कहा- पैनिक करने वाली सिचुएशन...
यूपी में मिला कोरोना का मरीज, BHU में कराया भर्ती; डॉक्टर्स ने कहा- पैनिक करने वाली सिचुएशन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
DR. Aarambhi: 🤨Aarambhi और Dhruv के ठुमके देख Vishwas को लगी मिर्ची, रखी पैनी नज़र! #sbs
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Israel: अमेरिका-ईरान महायुद्ध से सबसे खुश हैं नेतन्याहू!
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz: ईरान ने बंद किया 'होर्मुज जलडमरूमध्य'!
Breaking News | Datia Bypoll 2026: दतिया की जंग कौन जीतेगा ? Narottam Mishra? | Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाकिस्तान, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाक, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदल जाएगा एशिया का शक्ति संतुलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
क्रिकेट
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
विश्व
Lindsey Graham Death: 'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget