'मुख्यमंत्री के बयान में संवेदनशीलता...', कफ सिरप मामले में CM योगी पर धर्मेंद्र यादव का पलटवार

कोडीन कफ सिरप का मामला इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासत के केंद्र पर है, इस मामले को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है. एक तरफ विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है तो वहीं दूसरी सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप मामले को लेकर विपक्ष समाजवादी पार्टी निशाना साधा, वहीं अब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा है.

कफ सिरप मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, "मुख्यमंत्री के बयानों में गंभीरता और संवेदनशीलता की कमी है. अगर सच में कोई चिंता होती, तो नकली कफ सिरप से मासूम बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, उनकी पहचान या जुड़ाव की परवाह किए बिना, सख्त कार्रवाई की जाती."

सांसद धर्मेंद्र यादव ने लगाया भदेभाव का आरोप

धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि, "उत्तर प्रदेश में भेदभाव होता है. अगर पिछड़े, दलित या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति का नाम आता है, तो तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि मुख्यमंत्री की अपनी जाति और समुदाय के लोगों को गलत काम करने के बावजूद कथित तौर पर बचाया जाता है. यहां तक ​​कि पीड़ित परिवार के किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम आने पर भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है."

सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को कोडीन कफ सिरफ मामले पर कहा कि हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और पुलिस ने इस मुद्दे पर NDPS के तहत एक्शन लिया है, जिसके तहत व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को यह पता है की हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं.

ये भी पढ़ें: Exclusive: धर्मेंद्र यादव की इस मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए खुद दिया जवाब, फिर...