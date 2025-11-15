बिहार चुनाव के नतीजों पर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, चुनाव आयोग की वजह से जीता एनडीए

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडी की प्रचंड जीत पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने इस जीत में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जनता ने बदलाव का मन बनाया था लेकिन, चुनाव आयोग की वजह से ऐसा नतीजा आया है.

अवधेश प्रसाद ने कहा कि- बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया, जब चुनाव की घोषणा होती है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होती है, तब सरकार की ओर से महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये जमा किए जाते हैं.

यह लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र का जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है. इसमें चुनाव आयोग की बहुत अहम भूमिका रही. इसके कारण इस तरह का नतीजा आया.

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

सपा सांसद ने कहा किया कि जनता ने पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया था. हम गए थे वहां पर..हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने सभाएं भी की थी, लोगों में चर्चा थी कि हमें सरकार को बदलना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है.

चुनाव आयोग का लेकिन, इस तरह का जो आचरण रहा. इस पर पाबंदी न लगाना, सरकार को पैसे डालने से नहीं रोकना, इसी वजह से एनडीए की चुनाव में जीत हुई और बिहार चुनाव के ये नतीजे आए.

SIR में लाखों वोट काटने का आरोप

सपा सांसद ने एसआईआर पर भी सवाल उठाए और कहा कि एसआईआर के बारे में जो लगातार समूचा विपक्ष आवाज उठाता रहा है. लोकसभा से लेकर सड़कों तक और तमाम जगहों पर वोट जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों में है उनके वोट काटे गए हैं.

चुनाव आयोग पूरी तरह से इस पर मौन रहा है. इस तरह से सहमति रही कि लाखों-लाख वोट काट दिए गए, कुल मिलाकर इस जीत में चुनाव आयोग की भूमिका थी और कोई दूसरा कारण नहीं था.

बिहार में प्रचंड जीत के बाद यूपी की ओर बढ़ेगा बीजेपी का रथ! इन चार मोर्चों पर रहेगी सबकी नजर



