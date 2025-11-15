हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव के नतीजों पर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, चुनाव आयोग की वजह से जीता एनडीए

बिहार चुनाव के नतीजों पर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, चुनाव आयोग की वजह से जीता एनडीए

Awadhesh Prasad: बिहार में एनडीए की जीत को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हुआ.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडी की प्रचंड जीत पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने इस जीत में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जनता ने बदलाव का मन बनाया था लेकिन, चुनाव आयोग की वजह से ऐसा नतीजा आया है. 

अवधेश प्रसाद ने कहा कि- बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया, जब चुनाव की घोषणा होती है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होती है, तब सरकार की ओर से महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये जमा किए जाते हैं. 

यह लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र का जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है. इसमें चुनाव आयोग की बहुत अहम भूमिका रही. इसके कारण इस तरह का नतीजा आया. 

चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

सपा सांसद ने कहा किया कि जनता ने पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया था. हम गए थे वहां पर..हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने सभाएं भी की थी, लोगों में चर्चा थी कि हमें सरकार को बदलना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है. 

चुनाव आयोग का लेकिन, इस तरह का जो आचरण रहा. इस पर पाबंदी न लगाना, सरकार को पैसे डालने से नहीं रोकना, इसी वजह से एनडीए की चुनाव में जीत हुई और बिहार चुनाव के ये नतीजे आए. 

SIR में लाखों वोट काटने का आरोप

सपा सांसद ने एसआईआर पर भी सवाल उठाए और कहा कि एसआईआर के बारे में जो लगातार समूचा विपक्ष आवाज उठाता रहा है. लोकसभा से लेकर सड़कों तक और तमाम जगहों पर वोट जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं लाखों में है उनके वोट काटे गए हैं. 

चुनाव आयोग पूरी तरह से इस पर मौन रहा है. इस तरह से सहमति रही कि लाखों-लाख वोट काट दिए गए, कुल मिलाकर इस जीत में चुनाव आयोग की भूमिका थी और कोई दूसरा कारण नहीं था. 

Published at : 15 Nov 2025 01:07 PM (IST)
