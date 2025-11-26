'अयोध्या की जनता का अनादर...', राम मंदिर ध्वजारोहण में नहीं बुलाने पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद

अयोध्या राम मंदिर में हुए ध्वजारोहण समारोह में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को निमंत्रण नहीं दिया गया, जिस पर सियासत गर्मा गई है. सपा सांसद ने इसे अयोध्या वासियों को अपमान बताया और कहा कि वो इससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन, वहां की जनता इस नाखुश है.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सफाई आए सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एबीपी न्यूज़ से बात की. सपा सांसद ने उन्हें राम मंदिर धर्म ध्वजा आयोजन में नहीं बुलाए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वो वो काफी समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जनप्रतिनिधि के होने के नाते उनको भी इस आयोजन में बुलाया जाएगा.

सपा सांसद ने बीजेपी पर किया हमला

अवधेश प्रसाद ने कहा कि वहां प्रभु राम की जनता और अयोध्या वासियों को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है. उन्हें न्योता नहीं मिला लेकिन इस बात की उन्हें कोई तकलीफ नहीं है पर इसका असर यह जरूर पड़ेगा. अयोध्या की जनता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है.

भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अयोध्या की जनता का अनादर किया है अयोध्या की जनता को इस आयोजन में नहीं बुलाया है, इसका सबक भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा. इस आयोजन में देश के दूसरे हिस्सों के लोग शामिल होने के लिए आए हैं लेकिन, अयोध्या से जुड़े हुए लोगों को इस आयोजन में नहीं बुलाया गया है.

'धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी'

अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है व्यापार करती है. ये राजनीति और धर्म दोनों अलग-अलग हैं, राजनीति अल्प कालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है..ये राजनीति को धर्म से जोड़कर राजनीति करते हैं. राम के नाम पर जनता ने इन्हें वोट किया.

सपा सांसद ने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूरी तरह से कल्याणकारी सरकार होगी. पीडीए से जुड़ा हुआ मुद्दा लगातार सपा और इंडिया गठबंधन की ओर से उठाया जा रहा है.

इनपुट- अमित मिश्रा

