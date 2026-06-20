'देश में सबसे बड़ी चर्चा तो चढ़ावे...' सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने NEET री-एग्जाम को बताया ड्रामा

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नीट परीक्षा, अयोध्या मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी, बेरोजगारी समेत अन्य मसले को लेकर केंद्र और बीजेपी को घेरा है. उन्होंने नीट की दोबारा परीक्षा को ड्रामा बताया और कहा कि गंभीर मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कर रही है. उन्होंने कहा कि उनका मकसद राज्य के युवाओं को रोजगार देना या बेरोजगारी कम करना नहीं है. इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए भी लोगों से अपील की.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, ''देश में सबसे बड़ी चर्चा तो मंदिर में चढ़ावे की डकैती, लूटपाट और हेराफेरी की है. यहां तक कि गोबर में पैसा छिपाने की बात हो रही है. ये राष्ट्रव्यापी चर्चाएं हैं. तो इस चर्चा पर लोगों का ध्यान न जाए इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं. इनका इरादा इस प्रदेश के युवकों को रोजगार देने का नहीं है. इनका इरादा इस प्रदेश में बेरोजगारी रोकने का नहीं है. इनका इरादा अच्छा नहीं है. एक साधै सब सधै, सब साधै सब जाय.''

अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनाने की अपील

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में सपा सांसद ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा, ''प्रदेश की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है कि तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहें. अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाई जाए, तभी इस प्रदेश के व्यापारियों, शिक्षकों, किसानों, नौजवानों का भला होगा.''

राष्ट्र हित और बेरोजगारी दूर करने के लिए रामलला से प्रार्थना

अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने ये भी कहा, "हम देश की भलाई, राष्ट्र हित, किसानों के हित, बेरोजगारी दूर करने और पूरे देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए राम लला से प्रार्थना करते हैं."

बता दें कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं और धन चोरी के आरोपों की जांच अब तेज हो गई है. एसआईटी की टीम मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों, लेन-देन और डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है.

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