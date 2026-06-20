हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'देश में सबसे बड़ी चर्चा तो चढ़ावे...' सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने NEET री-एग्जाम को बताया ड्रामा

'देश में सबसे बड़ी चर्चा तो चढ़ावे...' सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने NEET री-एग्जाम को बताया ड्रामा

UP News: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी तभी इस प्रदेश के व्यापारियों, शिक्षकों, किसानों, नौजवानों का भला होगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Jun 2026 06:31 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने नीट परीक्षा, अयोध्या मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी, बेरोजगारी समेत अन्य मसले को लेकर केंद्र और बीजेपी को घेरा है. उन्होंने नीट की दोबारा परीक्षा को ड्रामा बताया और कहा कि गंभीर मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कर रही है. उन्होंने कहा कि उनका मकसद राज्य के युवाओं को रोजगार देना या बेरोजगारी कम करना नहीं है. इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए भी लोगों से अपील की.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, ''देश में सबसे बड़ी चर्चा तो मंदिर में चढ़ावे की डकैती, लूटपाट और हेराफेरी की है. यहां तक कि गोबर में पैसा छिपाने की बात हो रही है. ये राष्ट्रव्यापी चर्चाएं हैं. तो इस चर्चा पर लोगों का ध्यान न जाए इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं. इनका इरादा इस प्रदेश के युवकों को रोजगार देने का नहीं है. इनका इरादा इस प्रदेश में बेरोजगारी रोकने का नहीं है. इनका इरादा अच्छा नहीं है. एक साधै सब सधै, सब साधै सब जाय.'' 

अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनाने की अपील

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में सपा सांसद ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा, ''प्रदेश की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है कि तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहें. अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाई जाए, तभी इस प्रदेश के व्यापारियों, शिक्षकों, किसानों, नौजवानों का भला होगा.''

राष्ट्र हित और बेरोजगारी दूर करने के लिए रामलला से प्रार्थना

अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने ये भी कहा, "हम देश की भलाई, राष्ट्र हित, किसानों के हित, बेरोजगारी दूर करने और पूरे देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए राम लला से प्रार्थना करते हैं."

बता दें कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं और धन चोरी के आरोपों की जांच अब तेज हो गई है. एसआईटी की टीम मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों, लेन-देन और डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है.

'ओम प्रकाश राजभर खुद सपा में...', सपा सांसद रुचि वीरा का योगी के मंत्री के बयान पर पलटवार

Published at : 20 Jun 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY UP Assembly Elections 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश में सबसे बड़ी चर्चा तो चढ़ावे...' सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने NEET री-एग्जाम को बताया ड्रामा
'देश में सबसे बड़ी चर्चा तो चढ़ावे...' सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने NEET री-एग्जाम को बताया ड्रामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर मामले के बाद बांके बिहारी मंदिर में बड़ा फैसला, दान पेटिकाओं के पास लगे QR कोड
राम मंदिर मामले के बाद बांके बिहारी मंदिर में बड़ा फैसला, दान पेटिकाओं के पास लगे QR कोड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में CM योगी के दौरे की तैयारी तेज, गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि से फूंकेंगे मिशन-27 का शंखनाद
महोबा में CM योगी के दौरे की तैयारी तेज, गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि से फूंकेंगे मिशन-27 का शंखनाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति, इन जिलों पर है खास फोकस
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति, इन जिलों पर है खास फोकस
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi:😱Aarambhi ने Avantika को जड़ा जोरदार थप्पड़! क्या घरवालों के सामने खुलेगी पोल? #sbs
Bollywood News: 'कॉकटेल' रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर क्यों फूटा यूजर्स का गुस्सा? (20.06.26)
Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
बिहार
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बिहार: भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, CM सम्राट चौधरी का आदेश
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर, विराट कोहली पर भी आया अपडेट
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
लाइफस्टाइल
Happy Fathers Day 2026: इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
इस फादर्स डे पापा को देना चाहते हैं खास सरप्राइज? ये बजट फ्रेंडली आडियाज आएंगे काम
यूटिलिटी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
Train Rules: आज से रेलवे का नया नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना किया जुर्माना, जेल भी होगी
एग्रीकल्चर
क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?
क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget