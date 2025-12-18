'अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिया बताकर बाहर करने की साजिश', SIR पर बोले अफजाल अंसारी

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने SIR को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने एमएच इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्य्रकम में SIR को लेकर कहा, “जो इस मुल्क के वासिंदे हैं, जिन्होंने यहां जन्म लिया, उन्हें SIR के नाम पर घुसपैठिया घोषित कर बाहर निकालने का काम किया जा रहा है. यही नहीं डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा कि इसमें दो-चार हजार, लाखों नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी को बाहर किया जा रहा है. इसलिए होशियार रहने की जरुरत है.

सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इसके लिए जो तरीके और नियम बनाए जा रहे हैं. उसमें नियत गंदी है और इससे होशियार होने की जरूरत है. अफजाल अंसारी के इस बयान पर अभी बीजेपी या कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. SIR को लेकर सपा समेत तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध जता रहीं हैं.

वोटर बने रहना जरुरी

अफजाल अंसारी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि कोई यह सोच कि वोट हमें खाने को नहीं देगा. हम बाजार में दुकान खोलने जा रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि यह खाने को नहीं रहने को को भी नहीं मिलेगा इस मुल्क में. यदि आप वोटर नहीं रहेंगे, इस बात को आप सभी समझिए और इस मुश्किल दौर में जो तमाम मुश्किलात खड़े हो रहे हैं, उसमें एक बात जरूर याद रखिए. पहले ही बुरी तरीके से बांटा गया है. कहीं सिया-सुन्नी के नाम पर तो कहीं बरेलवी और देवबंदी के नाम पर और कई नामो पर बांटा गया है. अगड़े और पिछड़े के नाम पर भी बांटा गया है, और दुनिया में आज जिस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं. वहां की सरजमी खून से लाल हो चुकी है, लेकिन आज भी वहां के बेसहारा लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों के सहारे से उसे मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं.

कमजोर वर्ग को अपने साथ जोड़ें

अफजाल अंसारी ने सबको साथ और समाज को जोड़ने की वकालत करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात पैदा न हो, इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपनी गलतफहमियों को दूर कीजिए और इस मुल्क के निजाम में जो संविधान है उसके मुताबिक अपने अंदर एक समाज डेवलप कीजिए और समाज के सभी कमजोर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कीजिए और सबके लिए मददगार बनिये.