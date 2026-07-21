यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, आगरा-वाराणसी समेत 61 जिलों में चेतावनी जारी, IMD ने दिया अपडेट

उत्तर प्रदेश में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही हैं, जिसकी वजह से जहां तापमान में कमी आई हैं तो वहीं कई जगहों पर जलभराव और यातायात में भी परेशान हो रही हैं. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया है. इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट दिया गया है. ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने की सलाह गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 21 जुलाई को आगरा-मथुरा समेत 17 जिलों में बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जगहों पर कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात का भी अलर्ट दिया गया है. जबकि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत 44 जिलों में लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने की चेतावनी दी गई है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा.

अगले एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

22 जुलाई को पश्चिमी यूपी के लगभग सभी हिस्सों में तेज बारिश होगी जबकि पूर्वांचल के जिलों में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारों का अनुमान हैं. 24 जुलाई तक प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. इसके बाद बारिश में कमी आएगी. 26 जुलाई तक कही-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है.

आगरा से कानपुर तक भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा और बांदा में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट हैं.

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नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मेरठ, मुजफ्फनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सँभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बरहाइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर, गोरखपुर, बस्ती और संत कबीरनगर में भी आज लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है.

इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट

चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ललितपुर, मीरजापुर, चंदौली और संत रविदास नगर में लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है. जबकि राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और जौनपुर में गरज चमक के साथ बारिश होगी.

ख़राब मौसम में लोगों को जोखिम वाले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है. बारिश की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और तापमान में भी कमी आएगी. यूपी में अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान हैं. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है.

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