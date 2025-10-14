हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: अखिलेश यादव के विधायक का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा, कहा- 'जल्द ही...'

Samajwadi Party News: समाजवादी पार्टी के विधायक ने दावा किया कि बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर जल्द ही सहमति बन जाएगी. गठबंधन में कोई मतभेद नहीं हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 14 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. एनडीए ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है. वहीं, विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक में शामिल दलों के बीच सीट का बंटवारा होना बाकी है. इस पूरी रस्साकशी के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली जाएगी.

रविदास मेहरोत्रा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "इंडिया ब्लॉक के सभी दलों में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है. बहुत जल्द, एक-दो दिन में सारी सीटें फाइनल हो जाएंगी. गठबंधन में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, जो प्रत्याशी जीतने वाला है, उसे टिकट दिया जा रहा है. 

सपा विधायक ने इंडिया गठबंधन को लेकर किया दावा

सपा विधायक ने कहा कि बिहार में 'इंडिया' ब्लॉक की सरकार तय है. बिहार में तेज लहर चल रही है." उन्होंने तंज कसा और कहा, "एनडीए के सहयोगी दलों में बहुत मतभेद है. भाजपा की कार्यशैली से नाराजगी है. गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगा. जनता इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है. एनडीए की हार निश्चित है."

ओम प्रकाश राजभर को बताया मौकापरस्त

सपा नेता ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा और उन्हें मौकापरस्त बताया. उन्होंने कहा, "राजभर का कोई भरोसा नहीं. वे कभी किसी दल में आ सकते हैं. बिहार में एनडीए से नाराजगी का असर यूपी में भी पड़ेगा. अब उन्हें सरकार में रहने का नैतिक अधिकार नहीं."

बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो गई. बिहार चुनाव में जदयू और भाजपा 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि सहयोगी दल लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं.

बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव प्रस्तावित हैं. पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. 

यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार,  दिवाली बाद और बढ़ेगी ठंड

Published at : 14 Oct 2025 09:19 AM (IST)
Akhilesh Yadav Samajwadi Party Bihar Election 2025
और पढ़ें
