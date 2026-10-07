INDIA अलायंस के लंच से अब सपा गायब! अब तक नहीं पहुंचा कोई सांसद या नेता

‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (INDIA) के लंच से अब समाजवादी पार्टी के गायब होने की सूचना है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्तरां में आयोजित लंच के संदर्भ में समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सपा से कोई सांसद या नेता अब तक नहीं पहुंचा है.

बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को INDIA गठबंधन के सांसदों को दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया है. INDIA गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च आयोजित किया था. पुलिस ने मार्च को संसद मार्ग के पास अवरोधक लगाकर रोक दिया था. इसके बाद कई विपक्षी नेताओं और सांसदों ने वहीं धरना दिया. दिल्ली पुलिस ने करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें INDIA गठबंधन के 10 सांसद भी शामिल थे.

INDIA सांसदों को आज रुकने के लिए कहा

बाद में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया गया. प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाद में आकाशवाणी भवन परिसर में भी धरने पर बैठ गए और करीब आठ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लिया.

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सूत्रों का कहना है कि INDIA गठबंधन के सांसदों से बुधवार को भी दिल्ली में मौजूद रहने के लिए कहा गया था. ऐसे में आज का दोपहर का भोजन विपक्षी सांसदों के बीच समन्वय और आगे के कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.