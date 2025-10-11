'2027 में बसपा की एक सीट भी नहीं आएगी', सपा नेता रामकुमार नागर का बड़ा दावा

बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा 9 अक्टूबर की रैली में सपा पर गंभीर आरोप लगाने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गयी है. अलीगढ़ में सपा के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर ने मायावती पर तीखा पलटवार किया है. नागर ने कहा कि 2027 में बसपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी और मायावती 'खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे' वाली कहावत को चरितार्थ कर रही हैं. रामकुमार नागर ने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताया है. बसपा का जनाधार प्रदेश खत्म हो चुका है.

रामकुमार नागर ने कहा कि यह वही बसपा सुप्रीमो हैं जो भाजपा के इशारे पर बयानबाजी कर रही हैं. 2027 के चुनाव से पहले बहन जी अब जाग गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सपा परचम लहराने वाली है. यही कारण है कि वे 'खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे' वाली कहावत को जी रही हैं. उन्होंने दावा किया कि मायावती ने कभी दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यकों की सच्ची आवाज नहीं उठाई, बल्कि सिर्फ अपने हित साधे.

नागर ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा इन वर्गों के लिए लड़ते हैं. जब भी कोई अत्याचार होता है, सपा प्रतिनिधिमंडल भेजती है और मदद करती है. लेकिन मायावती भाजपा के डर से सपा की बुराई कर रही हैं. 2027 में बसपा की एक सीट भी नहीं आएगी, क्योंकि उनका जनाधार खत्म हो चुका है और वोट बैंक सपा की ओर खिसक गया है.

क्या कहा था मायावती ने ?

बता दें कि लखनऊ के रामाबाई मैदान में बसपा की महारैली में सुप्रीमो मायावती सपा को दोगला और दलित-पिछड़ों के हितों के खिलाफ बताया. मायावती ने कहा कि सपा ने कांशीराम के नाम पर बने संस्थानों के नाम बदल दिए और अखिलेश यादव ने कभी दलितों के लिए सच्ची लड़ाई नहीं लड़ी.

अभी बसपा की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. प्रदेश में बसपा की रैली के बाद 2027 के लिए सियासी माहौल गर्मा गया है.