हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पत्नी और बेटी को देना ही होगा गुजारा भत्ता...', हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति की अर्जी ठुकराई

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने जानबूझकर अपनी वास्तविक आय छिपाने की कोशिश की है. अदालत ने इसे जानबूझकर भरण-पोषण से बचने की कोशिश करार दिया.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Oct 2025 12:05 AM (IST)
Preferred Sources

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में गौरव गुप्ता की उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने परिवार न्यायालय द्वारा तय किए गए गुजारा भत्ते के आदेश को चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है.

कानपुर नगर स्थित अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) ने 8 अक्टूबर 2024 को दिए आदेश में गौरव गुप्ता को निर्देशित किया था कि वह अपनी पत्नी रितिका गुप्ता और बेटी को बीस-बीस हजार रुपए प्रति माह यानी कुल 40 हजार रुपये भरण-पोषण के रूप में दें. इस फैसले को गौरव गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

पति ने बताई आर्थिक कमजोरी

गौरव गुप्ता का कहना था कि वह एक कंपनी में निदेशक हैं, लेकिन कंपनी को घाटा हुआ है. ऐसे में वह केवल 2.40 लाख रुपये सालाना (लगभग 20 हजार मासिक) कमा पा रहे हैं. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी पत्नी उच्च शिक्षित हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्रीधारक हैं और शादी से पहले कार्यरत भी थीं, इसलिए उनसे भी कमाने की अपेक्षा की जानी चाहिए.

पत्नी की ओर से कहा गया कि वह इस समय अपनी छोटी बेटी की देखभाल में व्यस्त हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं. भले ही वह योग्य हैं, पर फिलहाल काम नहीं कर सकतीं. उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि बच्चे के पालन-पोषण और अपनी जरूरतों के लिए उन्हें उचित सहायता मिले.

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ शिक्षित होने या पूर्व में नौकरी करने भर से किसी पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार खत्म नहीं हो जाता. सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाहिता पत्नी, यदि वास्तविक रूप से निर्भर है, तो उसे भरण-पोषण का पूरा अधिकार है.

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पति ने जानबूझकर अपनी वास्तविक आय छिपाने की कोशिश की है. अगर कंपनी को नुकसान हुआ था, तो यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके माता-पिता, जो उसी कंपनी के निदेशक हैं, उनका वेतन कैसे बढ़ गया. अदालत ने इसे जानबूझकर भरण-पोषण से बचने की कोशिश करार दिया.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने कहा कि एक सक्षम और स्वस्थ व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने योग्य आय अर्जित करे. अदालत ने परिवार न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए पति की पुनरीक्षण याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया. 

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 11 Oct 2025 12:05 PM (IST)
Allahabad High Court UP NEWS
