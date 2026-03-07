हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: पार्टनर और मालकिन ने रची साजिश, एक जमीन दो को बेची, 87.5 लाख की ठगी

Dehradun News: पार्टनर और मालकिन ने रची साजिश, एक जमीन दो को बेची, 87.5 लाख की ठगी

Dehradun News in Hindi: देहरादून में अजीत कुमार नामक व्यक्ति को उसके साझेदार संजय और जमीन मालकिन नीरजा ने मिलकर 87.5 लाख रुपये का चूना लगाया. नीरजा ने वही जमीन पहले नेहा सेठ को बेच दी थी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 07 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में जमीन घोटाले का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक व्यक्ति को उसके ही कारोबारी साझेदार (पार्टनर) और जमीन की मालकिन ने गहरी साजिश रचकर साढ़े सत्तासी (87.5) लाख रुपये का चूना लगा दिया. पीड़ित को न केवल उसके पैसे से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उसे जमीन के अधिकार से भी बाहर कर दिया गया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

अधोईवाला निवासी पीड़ित अजीत कुमार के अनुसार, मौजा धनौला (परगना परवादून) स्थित 3549.85 वर्गमीटर जमीन का सौदा 26 जून 2024 को हुआ था. इस जमीन की मालकिन नीरजा धनकर (निवासी विकासपुरी, दिल्ली) हैं. सौदे की कुल कीमत 1.75 करोड़ रुपये तय हुई थी. इस सौदे में दून हिल्स कॉलोनी निवासी संजय कुमार रावत भी अजीत का साझीदार था. अजीत ने अपनी जीवनभर की गाढ़ी कमाई और रिश्तेदारों से मदद लेकर अपने हिस्से के 87.5 लाख रुपये का भुगतान किया था.

फर्जीवाड़े की पहली परत: एक जमीन, दो खरीदार

सौदे के बाद जब अजीत और संजय जमीन पर पहुंचे, तो वहां एक बड़ा राज खुला. पता चला कि नीरजा धनकर ने खसरा नंबर 18ग की 2700 वर्गमीटर जमीन पहले ही श्रीमती नेहा विनय सेठ को 1.47 करोड़ रुपये में बेच दी थी और उन्हें कब्जा भी दे दिया था. इस दोहरी बिक्री (Double Selling) के मामले में नेहा विनय सेठ ने 24 जुलाई 2024 को नीरजा के खिलाफ राजपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसकी जांच अभी चल रही है.

पार्टनर का धोखा और दस्तावेजों में हेरफेर

अजीत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के पास कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले. जांच करने पर पता चला कि उसके पार्टनर संजय ने नीरजा के साथ साठगांठ कर ली है. संजय ने 26 सितंबर 2025 को उसी संपत्ति का विक्रय पत्र फर्जी तरीके से अपने, अपनी पत्नी पूनम और भाई विजय के नाम करवा लिया. इतना ही नहीं, दस्तावेजों की तारीखों में भारी हेरफेर की गई और नीरजा धनकर ने 11 अगस्त 2025 को एक फर्जी अनुबंध (2 जुलाई 2024) का हवाला देकर अजीत से बाकी रकम की मांग का नोटिस भी भेज दिया.

बाहुबली को जमीन बेचने की धमकी और FIR

तहरीर के मुताबिक, 10 दिसंबर 2025 को जब अजीत अपनी जमीन पर गए, तो संजय कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा. उसने अजीत से अभद्रता की और धमकी दी कि वह यह जमीन किसी 'बाहुबली' को बेच देगा, जो उसे खुद ही वहां से खदेड़ देगा.

इस विवाद को लेकर दीवानी अदालत में पहले से ही एक वाद (288/2024) लंबित है. मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 मार्च 2026 को राजपुर थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह को सौंपी गई है.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Dehradun News DEHRADUN POLICE Utrakhnd News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: पार्टनर और मालकिन ने रची साजिश, एक जमीन दो को बेची, 87.5 लाख की ठगी
देहरादून: पार्टनर और मालकिन ने रची साजिश, एक जमीन दो को बेची, 87.5 लाख की ठगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उत्तराखंड चुनाव 2027, अमित शाह ने दिए बड़े संकेत
पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा उत्तराखंड चुनाव 2027, अमित शाह ने दिए बड़े संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: सपनावत गांव में फिल्मी अंदाज में पथराव, पुलिस ने दोनों पक्षों को भेजा जेल
हापुड़: सपनावत गांव में फिल्मी अंदाज में पथराव, पुलिस ने दोनों पक्षों को भेजा जेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में
अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में
Advertisement

वीडियोज

Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया 5 गारंटी का ऐलान
3000 रुपये पेंशन, 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस... केरल में चुनाव से पहले राहुल गांधी की 5 बड़ी गारंटी
राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
विश्व
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
क्रिकेट
IND vs NZ Final Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए 
भारत-न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए 
बॉलीवुड
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? नए प्रोजेक्ट को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट
'जवान' के बाद फिर से बॉलीवुड में धमाका करने को तैयार हैं नयनतारा? सामने आई बड़ी अपडेट
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रैवल
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Embed widget