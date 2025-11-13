राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रशासन की ओर से उसकी प्रयागराज के चर्च लेन में स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है. जिसकी अनुमानित क़ीमत 4 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. सपा नेता गुलशन यादव अभी फ़रार है और पुलिस की ओर से उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है.

प्रतापगढ़ की संग्राम गढ़ पुलिस ने प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की है. जिसके तहत गुलशन यादव की चर्च लेन में स्थित करोड़ों की प्रॉपर्टी की कुर्क की गई. पुलिस प्रशासन ने सपा नेता की तीन अलग-अलग प्रॉपर्टी कुर्क की है जो क़रीब 438 वर्ग मीटर बताई जा रही है.

प्रशासन ने कुर्क की 4 करोड़ की संपत्ति

गुलशन यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट 14(1)के तहत संग्रामगढ़ थाना पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है. कुर्क की गई प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 10 लाख रुपये बताई गई हैं. संपत्ति कुर्की की ये कार्रवाई डीएम प्रतापगढ़ के 23 अप्रैल 2025 के आदेश के बाद की गई है.

इस दौरान प्रतापगढ़ पुलिस ने मुनादी भी कराई गई. पुलिस ने प्रॉपर्टी को सील कर नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि अगर किसी ने भी इस संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन द्वारा जब ये कार्रवाई की गई तो वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात रहा.

गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई

संग्रामगढ़ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुर्की की ये कार्रवाई की है. बता दें कि सपा नेता गुलशन यादव के खिलाफ 53 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. गुलशन यादव प्रतापगढ़ के कुंडा जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं. 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था लेकिन, उन्हें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.