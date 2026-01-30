शंकराचार्य विवाद पर सपा नेता एसटी हसन बोले- 'हम अपने हिंदू भाइयों की धार्मिक...'

उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में आयोजित माघ मेला इस बार श्रद्धा और आस्था की बजाय धार्मिक व राजनीतिक बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में रहा है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है. इसी बीच सपा नेता व पूर्व सांसद एसटी की इस प्रतिक्रिया सामने आई है.



शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर समाजवादी पार्टी के नेता एस.टी. हसन ने कहा, "हम शंकराचार्य के साथ हैं, और हमारी पार्टी उनका पूरा समर्थन कर रही है. यह आस्था का मामला है, और हम अपने हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं..."

'अखिलेश यादव सरकार के दौरान कानून था लागू'

एस.टी. हसन ने कहा, "गाय की सुरक्षा के लिए पहले से ही बहुत सख्त कानून हैं, और इन कानूनों को लागू किया जा रहा है. अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भी इन कानूनों को लागू किया गया था और सख्त सजा दी गई थी, और यह आज भी जारी है."

'बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया के टॉप देशों में भारत'

उन्होंने कहा कि, असल में, गायों की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ एनकाउंटर भी हो रहे हैं. हमारा मानना ​​है कि कानूनों को ठीक से और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. बीफ और मांस एक्सपोर्ट के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में से एक है. अगर गाय की सुरक्षा इतना गंभीर मुद्दा है, तो इन एक्सपोर्ट को भी रोका जाना चाहिए."



समाजवादी पार्टी के नेता एस.टी. हसन ने यह भी कहा, "अब देश को यह समझने की जरूरत है कि 21वीं सदी में किसी भी युवा लड़की को दबाव में अपना रास्ता चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह हिंदू है या मुस्लिम. जब बच्चों पर समाज या सख्त रूढ़िवादी समूहों का दबाव होता है, तो वे अक्सर फंसा हुआ और लाचार महसूस करते हैं..."