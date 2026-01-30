वाराणसी में शुक्रवार (30 जनवरी) को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया. हमसे कहा गया कि 24 घंटे के अंदर बताएं. फिर कहा गया कि क्यों न मेले में प्रवेश से ही वंचित कर दिया जाए? हमने उन्हें जवाब दे दिया है 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था और हमारे दिए जवाब को अब तक उन्होंने नहीं काटा है इसका मतलब उन्हें हमारी बात सही लगी.

प्रयागराज में स्नान के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब वह बात पीछे छूट गई है अब बात असली हिंदू नकली हिंदू की है. अधिकारियों की तरफ से यह बात आई थी लेकिन उसके लिए वह आगे आए नहीं और हमें बहुत बात कहना चाह रहे थे लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया.