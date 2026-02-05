उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सपा के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कई विधायक व पदाधिकारियों ने जिले के डीएम से मिलकर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) की शिकायत को लेकर गुहार लगाई है. समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी आज पूरे देश में तानाशाही करके लोकतंत्र खत्म करने के लिए लगातार नए-नए प्रयोग कर रही है. बीजेपी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है. ऐसे में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की है.

10 दिन के अंदर तीसरी बार कलेक्ट्रेट पहुंचा प्रतिनिधिमंडल

आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी लगातार (SIR) को लेकर शिकायत कर रही है. जिसमें 10 दिन के अंदर तीसरी बार यह प्रतिनिधिमंडल जिले के डीएम रविंद्र कुमार से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचा. सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि (SIR) में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया से नुकसान होने का डर सता रहा है, इसलिए लगातार बीजेपी के नेता अधिकारियों को डरा धमका कर दबाव बना रहे हैं.

बीजेपी को लेकर आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सपा के लोग सतर्क हैं और इन मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे. सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिनके नाम कटवाये जाएंगे उनको मीडिया के बीच उजागर करने और जरूरत पड़ी तो सड़क या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया जाएगा.

'लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर और धरना प्रदर्शन करें'- अखिलेश यादव

इस मामले में जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नफीस अहमद ने (SIR) भरने को लेकर कहा कि बड़े पैमाने पर अनियमित की जा रहीं है, खासकर मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं. कहा कि अगर जिंदा लोगों के वोट काटे जाएंगे तो, लीगल तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे दरवाजे खटखटाएंगे. वहीं मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, वह भी लोग इकट्ठा होकर इसका प्रोटेस्ट कर और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है.

मेंहनगर विधानसभा की विधायक पूजा सरोज ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में नाम काटे जाने की शिकायत बताई. उन्होंने कहा कि इसके पहले भी हम लोग आए थे, लेकिन संतोषजनक कार्यवाही नहीं मिली, इसलिए दोबारा आना पड़ा. आज भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला है.