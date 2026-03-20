रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा बने कैबिनेट मंत्री, बीजेपी में आने के बाद चमकी सियासी किस्मत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार में रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है. शुक्रवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली. प्रदीप बत्रा का राजनीतिक सफर नगर निकाय स्तर से शुरू हुआ. उन्होंने वर्ष 2007 में पहली बार रुड़की नगर पालिका चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने विधानसभा राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाई. वर्ष 2012 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर पहली बार रुड़की से विधायक चुने गए.

राजनीतिक समीकरण बदलने के साथ बत्रा ने बाद में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. वर्ष 2017 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर अपनी पकड़ और मजबूत की, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज कर तीसरी बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया. बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई, जिसका परिणाम अब उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में मिला है. संगठन और क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई है.

धामी मंत्रिमंडल के इस विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है. सरकार ने मैदान और पहाड़ दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है. खास बात यह रही कि पहली बार हरिद्वार जिले को दो कैबिनेट मंत्री मिले हैं, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती मिली है.

वर्तमान मंत्रिमंडल में गढ़वाल मंडल से आठ और कुमाऊं मंडल से चार मंत्री शामिल हैं. इस विस्तार में तीन विधायकों को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है, जबकि दो अनुभवी नेताओं को दोबारा शामिल किया गया है. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, प्रदीप बत्रा की ताजपोशी बीजेपी की सामाजिक और क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.