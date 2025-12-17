समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर व्यंग्य कसने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो अक्सर हंसी मजाक करते भी देखे जाते हैं. ऐसा ही एक नजारा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर देखने को मिला जब उन्हें मेरठ से आए एक कार्यकर्ता का कोट पसंद आ गया.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये वीडियो संसद परिसर के बाहर का है, जहां मेरठ से कुछ पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे थे. अखिलेश यादव संसद से बाहर आए, इस दौरान अपनी कार में बैठने से पहले उन्होंने बाहर खड़े सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा, तभी उनकी नजर कार्यकर्ता के कोट पर पड़ गई.

'हमें भी सिलवा दो ऐसा कोट'

अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ता एक नजर में ऊपर से नीचे तक देखा और अपने लिए भी वैसा ही कोट बनवाने को कहा. अखिलेश ने उससे पूछा कि भाई कौन ऐसा कोट सिलता है, हमारे पास भी लेकर आओ. हम भी उससे कोट सिलाएंगे. सपा अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

वायर वीडियो में अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ता से मजाकिया अंदाज में कहते हैं- "हमें भी सिलवा दो ऐसा कोट.., अरे भैया हमें भी सिलवा दो ऐसा कोट, कौन सिलता है?" इस पर कार्यकर्ता ने जवाब दिया कि मेरठ में हैं एक.. इसके बाद अखिलेश यादव कार में बैठते हुए उससे कहते है कि "लेकर आना तुम.. तब सिलवाएंगे."

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सपा अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को उनका कार्यकर्ता से बात करने का अंदाज़ काफी पसंद आ रहा है. लोग उनके व्यवहार की तारीफें भी कर रहे हैं.

बता दें अखिलेश यादव ने अपनी हाजिर जवाबी, हास्य और व्यंग्य कसने के अंदाज को लेकर जाने जाते हैं. अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनके ऐसे वीडियो भी सामने आते है जो चर्चा का विषय बन जाते हैं.

