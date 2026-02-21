'बड़ा बम नहीं तो कम से कम सुतली बम...', झांसी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर अखिलेश का BJP पर तंज

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर जोरदार निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में रक्षा परियोजना के तहत झांसी में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर किए गए वादों पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि, "भाजपा ने कहा था कि यहां मिसाइल और बम बनेंगे. अगर बड़ा बम नहीं बना सके तो कम से कम सुतली बम ही बना लेते."



शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जो घटना हुई थी, उस समय संबंधित व्यक्ति शंकराचार्य नहीं थे. इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने माफी मांगी थी. उन्होंने मुख्यमंत्री से भी माफी मांगने की अपील करते हुए कहा कि “माफी मांगना साहस का काम होता है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी शंकराचार्य को कभी स्नान से नहीं रोका गया, लेकिन बटुकों की चोटी खींचकर उनका अपमान किया गया. उस समय डिप्टी सीएम कहां थे.

AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को बताया गलत

इसके अलावा अखिलेश यादव ने AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इस तरह के हंगामे से विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश की छवि खराब होती है.

सीएम योगी के जापान दौरे पर ली चुटकी

मुख्यमंत्री के जापान दौरे पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने कहा, सुना है वहां वनस्पति बहुत अच्छी पैदा होती है. पहले देश में ही वनस्पति के कारण बदनाम थे, अब दुनिया में वनस्पति प्रेम के कारण बदनाम होंगे. झांसी और ललितपुर में कितनी बढ़ी मात्रा गांजा पकड़ रहा है ट्रैकों के अंदर से छिपा हुआ गांजा पकड़ रहा है.

सीएम योगी अखिलेश यादव ने उपद्रवी सीएम

उन्होंने दावा किया कि भाजपा यूपी से ही सत्ता में आई थी और यूपी से ही बाहर जाएगी. अभी आधा बाहर कर पाए हैं, 2027 में पूरी तरह बाहर होगी. उन्होंने मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच मतभेद का भी आरोप लगाया. अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, वही अब तक के सबसे ज्यादा उपद्रवी सीएम हैं. उन्होंने चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए मुकदमों का मुद्दा भी उठाया.

संघ प्रमुख के तीन बच्चे वाले बयान पर प्रतिक्रिया

संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा, "कोई किस आधार पर कह सकता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं. आज तीन बच्चे पैदा करने की बात कहेंगे, कल दो शादियों की कहेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे." अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर उन्होंने कहा कि, "यह डील नहीं बल्कि बाजार को ढील देने जैसा है. हमें बीज और चारा तक अमेरिका से लेना पड़ेगा."

'यह गोरखपुर नहीं, गोरखधंधा चल रहा है'

इसके अलावा उन्होंने गोरखपुर में 19 लोगों की आंखों की रोशनी जाने की घटना पर कहा कि “यह गोरखपुर नहीं, गोरखधंधा चल रहा है." उन्होंने महोबा में विधायक और मंत्री विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा, “विधायक ने मंत्री का अपहरण कर लिया. बीजेपी का भ्रष्टाचार टंकी भी नहीं सह पा रही है."