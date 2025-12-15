आजम खान पर टूटा दुखों का पहाड़, भाभी का इंतकाल, बेटे समेत 4 घंटे के लिए आएंगे जेल से बाहर?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की भाभी का इंतकाल हो गया. इस संदर्भ में परिजनों ने उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर जिला प्रशासन से मांग की है कि सपा नेता को बेटे अब्दुल्लाह आजम के साथ 4 घंटे के लिए परोल दे दें.

सपा महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान बेटे के साथ रामपुर की जेल में बंद हैं. परिजनों ने जिला अधिकारी से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म को जेल से 4 घंटे की परोल देने की मांग की है ताकि वह अपनी भाभी के अंतिम दर्शन और सकें.

जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में लिखा गया है- निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के सगे मामा मोहम्मद आजम खान पुत्र स्व. मुमताज खान तथा उनके पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान इस समय जिला जेल रामपुर में निरूद्ध हैं. मोहम्मद आजम खान की सगी भाभी सलमा शहनाज पत्नी शरीफ खां निवासी- टंकी नम्बर 5 घेर मीर बाज खां थाना गंज जिला रामपुर का इन्तकाल हो गया है.

रामपुर प्रशासन को लिखे पत्र में और क्या है?

पत्र में लिखा गया है कि - प्रार्थी के मामा मोहम्मद आजम खां की सगी बडी भाभी तथा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की सगी ताई है, उनके अन्तिम दीदार व दफन में वह शामिल होना चाहते है और उनका यह वैधानिक अधिकार है. सलमा शहनाज का दफन मुमताज पार्क के सामने स्थित कब्रिस्तान में दिनांक 15.12.2025 को शाम 04:00 बजे रामपुर में किया जाना निश्चित है.

राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख

पत्र में अपील की गई है कि- मोहम्मद आजम खां पुत्र मुमताज खान व मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान पुत्र मोहम्मद आजम खान को दिनांक 15.12.2025 समय 02:00 से 06:00 बजे तक दफन में शामिल होने के लिये पैरोल प्रदान करने की कृपा करें. आजम खान और उनके बेटे की परोल के लिए यह पत्र फरहान अली ने लिखा है.