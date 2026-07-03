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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अगर खुद को यदुवंशी मानते हैं तो मथुरा के विकास के...', साक्षी महाराज का अखिलेश यादव पर हमला

'अगर खुद को यदुवंशी मानते हैं तो मथुरा के विकास के...', साक्षी महाराज का अखिलेश यादव पर हमला

UP Politics: साक्षी महाराज ने शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन किया.

Written By : आशीष गौर |  Updated at : 03 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, " यदि अखिलेश यादव स्वयं को यदुवंशी मानते हैं तो उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की नगरी के विकास के लिए आगे आना चाहिए. साक्षी महाराज ने दावा किया कि यदि विपक्ष इस दिशा में कुछ नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मथुरा को भी भव्य स्वरूप दिया जाएगा."

साक्षी महाराज ने शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला, सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन किया, केशव प्रसाद मौर्य का बचाव किया और मंदिरों के चढ़ावे के उपयोग को लेकर भी अपनी राय रखी.

                                                                                                                                                                    अखिलेश यादव पर हमला, केशव मौर्य का बचाव  

उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश में आज सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है और भाजपा इसी विचारधारा के आधार पर लगातार चुनाव जीत रही है. उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या और काशी के विकास के बाद अब मथुरा की बारी है.

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उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का बचाव करते हुए कहा कि एसआईटी जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट देना या दोषी ठहराना उचित नहीं है और जांच को निष्पक्ष रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए. साक्षी महाराज ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मंदिरों की आय का उपयोग समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण के कार्यों में होना चाहिए. 

इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सभी धार्मिक संस्थाओं के चढ़ावे के उपयोग के लिए राष्ट्रहित में समान और पारदर्शी नीति बनाने की मांग भी की. प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जो भी निर्णय राष्ट्रहित और जनहित में लेगी, उसका वह पूरी ताकत से समर्थन करेंगे.

अयोध्या मामले पर रखी राय 

साक्षी महाराज ने हाल ही में अयोध्या चढ़ावा चोरी पर चर्चा में आए प्रकरण पर कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन किसी भी मामले में अंतिम निर्णय जांच के बाद ही होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। साक्षी महाराज ने भरोसा जताया कि एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी और 'दूध का दूध, पानी का पानी' होकर सच्चाई सामने आएगी.

राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि देश में सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में सफलता हासिल कर रही है. उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं और पुराने दौर की राजनीति समाप्त हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि देश की जनता भाजपा की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जता रही है तथा विपक्ष के दावों को जनता स्वीकार नहीं कर रही. साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और चुनाव जनता के मत से तय होते हैं.

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Published at : 03 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Sakshi Maharaj Unnao News UP NEWS
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