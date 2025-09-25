नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, मेरठ दौरे से पहले घर में नजरबंद

सहारनपुर के छुटमलपुर में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को गुरुवार सुबह पुलिस ने नजरबंद कर दिया है. मेरठ जाने से पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है. हालांकि, भीम आर्मी चीफ व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्रवाई का विरोध किया है.

नगीना सांसद, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मेरठ में हमारे पार्टी के लोग जेल में बंद है, गुर्जर समाज के ऊपर जुल्म हुआ है. मेरठ में लोगो के घरों पर बुलडोजर चला है. चंद्रशेखर आजाद ने यह भी दावा किया कि, "लखनऊ से एक अधिकारी ने फोन करके मुझे मेरठ जाने से रोका और कहा आप जाएंगे तो आपके ऊपर लिखे गए पूर्व के मुकदमों को हम देखेंगे."

आजम खान मिलने जाएंगे चंद्रशेखर आजाद

सांसद चंद्रशेखर आजाद के अनुसार, उन्होंने अधिकारी बातों पर कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, उन्होंने कहा कि वह आजम खान साहब से मिलने जल्दी जाएंगे. आजम खान को पार्टी में शामिल के सवालों पर कहा कि "हम उन्हें ऑफर देने वाले कौन होते हैं. खुद पर लगे आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि, मैं एक वकील हूं और कानूनी तरीके से अपना पक्ष कोर्ट में ही रखूंगा.

नजरबंद करने से भड़के कार्यकर्ता

आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद मेरठ जेल में बंद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी से मिलने जा रहे थे. चंद्रशेखर आज़ाद के हाउस अरेस्ट की खबर लगते ही कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया. सहारनपुर और आसपासस के क्षेत्रों के कार्यकर्ता उनके आवास की तरफ कूच करने लगे.

आजम खान की रिहाई पर दी प्रतिक्रिया

वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई पर चंद्रशेखर आजाद कहा है कि अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती. सांसद ने कहा, "मैं न्यायपालिका को बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके लिए मंगलकामनाएं करूंगा. जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है. मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं."