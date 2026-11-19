साध्वी प्राची ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग और नमाज को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है. साध्वी प्राची ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में कथाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो नमाज पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा.

साध्वी प्राची ने कहा, "धीरेंद्र शास्त्री जी को मैं नमन करती हूं और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सच बात कही. उन्होंने हिंदुस्तान के संस्कारों को जगाने की बात कही है. उन्होंने देश की समस्याओं के समाधान पर वह बात करते हैं और अगर हमारी कथाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो नमाज पर हिंदुस्तान के अंदर प्रतिबंध लगना चाहिए."

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उनका यह बयान उस मांग के जवाब में आया है, जिसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी. साध्वी प्राची ने साफ तौर पर रामकथा का समर्थन किया और नमाज को लेकर भी प्रतिबंध की बात कही.

अखिलेश यादव के यमुना स्नान वाले बयान पर भी बोलीं

बीजेपी नेताओं के यमुना नदी में स्नान करने के बाद बैठक करने को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर भी साध्वी प्राची ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "भाजपाई तो पवित्र है. गंगा स्नान, यमुना स्नान तो अखिलेश यादव को करना चाहिए. राम जी के मंदिर तक जाने की औकात नहीं है, भाजपाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो?"

साध्वी प्राची ने राम मंदिर के उद्घाटन में अखिलेश यादव के शामिल नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "राम मंदिर के उद्घाटन पर तो नहीं गए ना, अखिलेश से कहीं वो एक दूसरा तबका नाराज हो जाए. अभी भी उनको बार-बार सोचना पड़ रहा है कि जाना चाहिए या नहीं"

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कारसेवकों पर गोली चलाने को लेकर घेरा

साध्वी प्राची ने अखिलेश यादव पर कारसेवकों को लेकर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव तो कार सेवकों का खूनी है. समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो कार सेवकों पर गोलियाँ चलाई थी, इन लोगों ने अयोध्या की वो सरयू नदी का खून लाल किया था."