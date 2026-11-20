यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती की BSP ने कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने शुक्रवार (20 नवंबर) को अयोध्या में आयोजित जनसभा के मंच से इन प्रत्याशियों के नामों का औपचारिक ऐलान भी किया. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार यहां की जनता मायावती को पांचवी बार यूपी का सीएम बनाने जा रही है.

बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा, ''अयोध्या के बीकापुर में आज (20 नवंबर) बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करने का मौका मिला. अयोध्या मंडल के विधानसभाओं से प्रत्याशियों का ऐलान किया और जनता का प्यार देख कर साफ पता चला कि अयोध्या की जनता ने मायावती जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है.

अयोध्या के बीकापुर में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करने का मौका मिला। अयोध्या मंडल के विधानसभाओं से प्रत्याशियों का ऐलान किया और जनता का प्यार देख कर साफ पता चला कि अयोध्या की जनता ने आदरणीय बहन कु. मायावती जी को पांचवी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। बीकापुर - जीतेन्द्र सिंह बबलू कटेहरी - मारुती मिश्रा आलमपुर - श्रीमती केडी गौतम अकबरपुर - मनोज कुमार वर्मा जलालपुर - दयाराम राजभर लम्भुआ - शैलेंद्र कुमार सिंह सुल्तानपुर - इम्तियाज़ अहमद उर्फ़ भुट्टो सदर - श्रीमती मधु लता वर्मा बाराबंकी - मोहम्मद मुबासिर बहन जी का संदेश है वोट भाजपा, सपा, कांग्रेस के विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि अपने पुराने साथी... हाथी को ईवीएम पर बटन दबा कर करना है। जय भीम — Akash Anand (@AnandAkash_BSP) November 20, 2026

BSP ने किया प्रत्याशियों का ऐलान

बीकापुर - जीतेन्द्र सिंह बबलू

कटेहरी - मारुती मिश्रा

आलमपुर - श्रीमती केडी गौतम

अकबरपुर - मनोज कुमार वर्मा

जलालपुर - दयाराम राजभर

लम्भुआ - शैलेंद्र कुमार सिंह

सुल्तानपुर - इम्तियाज़ अहमद उर्फ़ भुट्टो

सदर - श्रीमती मधु लता वर्मा

बाराबंकी - मोहम्मद मुबासिर

बीएसपी के पक्ष में वोट देने की अपील

आकाश आनंद ने लोगों से बीएसपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की. उन्होंने कहा, ''बहन जी का संदेश है वोट भाजपा, सपा, कांग्रेस के विज्ञापन देखकर नहीं बल्कि अपने पुराने साथी, हाथी को ईवीएम पर बटन दबाकर करना है.''

'कांशीराम के बताए रास्ते पर चलकर मायावती 4 बार सीएम बनीं'

जनसभा के दौरान भाषण में आकाश आनंद ने कहा, ''बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान ने एक व्यक्ति, एक वोट और एक कीमत का अधिकार दिया. इसी संवैधानिक ताकत के बल पर एक साधारण परिवार की बेटी ने मुख्यमंत्री बनने का सफर तय किया. उन्होंने कहा कि न कोई बड़ा घराना था और न कोई पूंजीपति पीछे खड़ा था. स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाली बहन मायावती ने कांशीराम के बताए रास्ते पर त्याग, तपस्या और संघर्ष के दम पर उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री बनने का इतिहास बनाया.

अखिलेश यादव पर हमला

इसके साथ ही बीएसपी नेता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वह अखिलेश यादव का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वह करना क्या चाहते हैं.

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