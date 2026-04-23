रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, तीन युवकों की मौत

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भीरी-ककोला मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस भयावह दुर्घटना में कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

जानकारी के अनुसार, वाहन भीरी से औरिंग की ओर जा रहा था. इसी दौरान अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई. हादसा इतना गंभीर था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला.

गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली ऊखीमठ पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. प्रभारी निरीक्षक मनोज नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम और एसडीआरएफ पोस्ट अगस्तमुनि से उपनिरीक्षक धर्मेंद्र पंवार के नेतृत्व में बचाव दल ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. रात का समय और दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा. बचाव दल के जवानों ने अंधेरे में ही खाई में उतरकर संयुक्त अभियान चलाया. कड़ी मशक्कत के बाद दो शवों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि तीसरे शव को निकालने के प्रयास जारी हैं. अधिकारियों के अनुसार, तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.

ये भी पढ़िए- गोरखपुर के इन इलाकों में बिछेगा सड़कों का जाल, खत्म होगा जाम, करोड़ों के प्रोजेक्ट्स से बदलेगी तस्वीर

रुद्रप्रयाग जिले के निवासी बताए जा रहे हैं सभी मृतक

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान नवीन सिंह (30 वर्ष), अंशुल (28 वर्ष) और अमित सिंह (35 वर्ष) के रूप में हुई है. सभी मृतक रुद्रप्रयाग जिले के ही निवासी बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है. प्रारंभिक आशंका है कि वाहन की तेज गति या सड़क की खराब स्थिति के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा होगा. प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

ये भी पढ़िए- 'नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी...', मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर सपा सांसद का बड़ा बयान